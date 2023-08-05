Tatar, Erenköy Mücahidi ve 1974 Gazisi Celal Değgin’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahidi ve 1974 Gazisi, emekli öğretmen Celal Değgin’i evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin yıldönümü öncesinde Türk Mukavemet Teşkilatı Komutanı Celal Değgin’i görmek ve yaklaşık 60 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluşu için verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etmek istediğini söyledi.

Celal Değgin’in aynı zamanda 1974 gazisi de olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, verilen mücadelenin unutulmayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Türk Lisesi’nin futbol takımının Türkiye’de şampiyon olmasında büyük payı olan aynı zamanda okulun müdürlüğünü yapan Celal Değgin’in iyi bir eğitimci olduğuna da dikkat çekti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Celal Değgin’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü ve gençliği için mücadele verdin. Yaptıkların unutulmayacak. Seni hep sevdik, sevmeye devam edeceğiz” dedi.