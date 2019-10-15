Tatar: ‘Esas ayrıştırmacı olan Cumhurbaşkanı’dır’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Kurulda söz alan Başbakan Ersin Tatar , UBP Parti Meclisi’nin yaptığı açıklamadan dolayı 2 partinin metne imza atmadığı konusuna cevap verdi.

Tatar, Parti Meclisi’nin dün akşam ful kadro toplandığını ve tartışmalardan sonra bir metin oluşturduğunu anlatarak, parti tabanının sesine kulak vermek zorunda olduklarını söyledi.

Ersin Tatar, UBP Parti Meclisi’nin açıkladığı metinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili ifadelerden dolayı TDP’nin imza koymak istemediğini, CTP’nin de onunla hareket ettiği için imzalamak istemediğini belirtti. “Olan oldu ve hiç arzu edilmeyen açıklamalarda gördük. Günün sonunda zararı biz gördük. Cumhurbaşkanlığındaki kişi bu açıklamayı yaparken defa defa düşünmek zorunda idi. Biz de tepkimizi ortaya koymak zorundaydık. Biz kendi partimizin tabanının istemini açıklamak zorundaydık. Cumhurbaşkanının açıklamalarını kabul etmek veya buna seyirci kalamazdık asla” diyen Başbakan Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın açıklamasında “ayrıştırma, kutuplaşma” gibi ifadeler kullandığını ancak esas ayrıştırmayı Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığını söyledi. Ersin Tatar’ın konuşması sırasında TDP milletvekili Hüseyin Angolemli arasında tartışma yaşandı.