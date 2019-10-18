Başbakan Ersin Tatar, “Federal çözümden Rum’un anladığı başka, bizim anladığımız başka. O nedenle Kıbrıs’ta bir anlaşma sağlanacaksa siyasi eşitlikten ziyade, egemen eşitliğin sağlanması gerekir” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, Radyo Güven’de yayımlanan “Gündem Özel” programına katıldı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, onuruyla gururuyla, refahıyla ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle belli aşamaya geldiğini ve Kıbrıs Türk halkının bundan geri adım atamayacağına işaret etti.

Başbakan Tatar, programın başında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de gösterdiği mücadeleyle “Barış Pınarı Harekatı”nın başarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, harekata şu an ara verildiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kararlılığından dolayı tebrik ettiğini, bu olayın Kıbrıs Türk halkı için de gurur kaynağı olduğunu söyledi.

BaşbakanTatar, ülke birliğinin ve beraberliğin her türlü olayda önemli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için operasyona siyasi ve manevi olarak KKTC’nin de destek vermesinin çok anlamlı ve yerinde olduğuna işaret etti. Başbakan Tatar, Türkiye’nin güvenliğinin, Kıbrıs Türk Halkının huzuru, güveni ve ekonomisi açısından da son derece ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

“RUMLARIN SİLAHLANMASI SAVUNMA DEĞİL SALDIRIYA YÖNELİK”

Başbakan Tatar, programda, 3 Yunan savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesi olayına da değinerek, Rum tarafında Yunanistan’ın da katıldığı büyük bir tatbikat yapıldığını ve 3 Yunan savaş uçağının Akıncılar bölgesine girerek Türk hava sahasını ihlal ettiğini ve bu olayla ilgili tepkilerini de koyduklarını ifade etti.

Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu tatbikatlarla silah için büyük para harcadığını ve niyetin savunmaya değil, saldırıya yönelik olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta barışı kendilerinin de istediğini, ancak her türlü olaya da hazırlıklı olunması gerektiğini ve bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin Kıbrıs Türkü için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Doğu Akdeniz’de Rumların tek taraflı hidrokarbon aramalarının yanlış olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, Türkiye ile yapılan işbirliğiyle deniz alanında da Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğunu kaydetti. Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması için Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde hareket edilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNEMLİ BİR MAKAM…”

Programda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya karşılık Başbakan Tatar, “Cumhurbaşkanlığı önemli bir makam, şu an için böyle bir düşüncem yok. Hükümet olarak yapacak çok icraatlar var. Ancak, yaşanan gelişmelere bağlı olarak Partimin değerlendirmesine göre de yeni bir hareketlenme olabilir” şeklinde yanıt verdi.

Ekonomi konusuyla ilgili olarak da Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomide bir istikrara kavuşacağını, dövizde ve enflasyonda düşüşün yaşanacağını ve bunun KKTC ekonomisine de etkilerinin yansıyacağını kaydetti. Ülkede ekonomide büyümenin, verilecek doğru mesajlarla, iş dünyasına sağlanacak doğru desteklerle ve Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler sürdürerek sağlanabileceğini vurguladı.

Kapalı Maraş konusunda ise Başbakan Tatar, “Maraş, Vakıflara aittir. Uluslararası hukuktan çıkacak kararla Maraş’ta malları bulunan eski sahipler mallarına geri dönebilecek” dedi.

Programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin çok önemli olduğunu, ülkede sağ ve sol farklı görüşler olsa bile devletin varlığının ve yaşatılmasının önemine de vurgu yapan Başbakan Tatar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı için ekonomik refah önemli olduğu kadar, birlik ve beraberlik de önemli, gençlerimizi de bu yönde eğitmeliyiz.”