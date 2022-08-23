Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Federasyon artık konuşulmaz, kabul de görmez. Haklı olduğumuzu anlatmaya devam etmeliyiz. Bu siyaset güçlü bir siyasettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen özel yayında BRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayarak, KKTC’nin yeni siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu’na katılacağını ancak orada Rum lider Anastasiadis’le görüşebileceğini düşünmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Güney Kıbrıs seçime gidecek. Geleneksel olarak her eylül döneminde BM’ye gidilir New York uluslararası ilişkilerin kalbi olan New York’ta olacağız ancak Anastasiadis’le bir görüşmem olacağını düşünmüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin gerekli bir siyaset olduğunu ve adada verilen mücadelenin, egemenlik mücadelesi olduğunu vurgulayarak; “Bizim yeni siyasetimiz egemen eşitlik temelindedir” dedi.

Yeni siyasetin kolay bir adım olmadığını ancak Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; “Türkiye Cumhuriyeti’nin her kurum ve kuruluşu, bu yeni siyaseti benimsemiştir. Federasyon artık konuşulmaz, kabul de görmez. İki senede çok şey başardık. Öncelikle siyaset değişikliği yapabildik ve bu yeni siyasete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

-“Azerbaycan ile KKTC arasında kültürel ve ekonomik temasların gelişmesi için İlham Aliyev’in girişimleri var”

Cumhurbaşkanı Tatar, karşı tarafın, sıfır asker sıfır garanti düşüncesinin adada Türkiye’nin varlığını sorgulatacak bir durum olduğunu ve bunun kabulünün mümkün olamayacağını da belirtti.

Konya’da yaptığı temaslara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, birçok yabancı büyükelçiye yeni siyaseti aktarma fırsatı bulduğunu, ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan halkından büyük destek gördüğünü belirterek, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye devlet olarak girebilmesi için de çalışma yapıldığını söyledi.

Azerbaycanlı iş kadınlarının ülkeyi ziyaret ettiğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ile KKTC arasında kültürel ve ekonomik temasların gelişmesi için İlham Aliyev’in girişimleri olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Tatar; “Azerbaycan’a kalsa iki ülke arasında direkt uçuş da başlar ancak Rumlar bu noktada da engel olmaya çalışır. Azerbaycan ve havayolları da zor duruma girer. Bizim siyasetimiz kutsal bir siyasettir. Yolumuz belli. Bu siyasetin başarılı olabilmesi en büyük temennimdir. Türkiye Cumhuriyeti yeni siyasetimizi desteklemektedir. Bu siyasetten geri adam atacak değiliz. Muhalefet söylemek istediğini söyleyebilir. Rumlar ve Yunanlılar, Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğuna inanıyorlar. Ben bunu görebiliyorum. Kuzey’i domine etme hedefindedirler” dedi.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arayışlarından da bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan’daki arayışlarının, iki devlet arasındaki iş birliğiyle iki halk arasında oluşturulacak ortak komitelerle yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, Rumların hidrokarbon konusunda birlikte çalışmaya yaklaşmadığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Türkiye Cumhuriyeti ile 2011’den beri çeşitli anlaşmalarımız var. Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ediyoruz. 6. parselde bir çatışma var. Türkiye Cumhuriyeti’nin de Rum tarafının da o bölgede hakkı var. Aynı yerde bizim de hakkımız var. Bütün bu süreçleri düşünmesek, hakkımızı korumaya çalışmasak tüm Mavi Vatan gider. Bölgede büyük zenginlikler var, bu noktada çalışmalar devam edecek. Aynı zamanda Türkiye-İsrail yakınlaşması da var ve biz de tüm bu denklemin içerisindeyiz. Tanınsak da tanınamasak da ayrı bir devletiz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ulusal çıkarların korunması için de yeni siyasetin doğru bir siyaset olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Haklılığımızı anlatmaya devam etmeliyiz. Bu siyaset, güçlü bir siyasettir. Bu siyaset, kavim bir siyasettir” dedi.

Rumların ambargolarla uğraştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, onların zihniyetini anlamanın mümkün olmadığını belirterek spor ambargoları konusunda; “Uluslararası turnuvalara katılan sporcularımız başarı göstermektedir. Ambargoları kaldırmak için hep birlikte mücadele veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bazı formüller üretmek için çalışmalarımız var. Uluslararası organizasyonlarda BM üyesi olup olunmadığına bakıyorlar bu da bizim için sıkıntı yaratıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi'nde de dışa açılım konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu ambargoların doğru olmadığını herkesin bildiğini dile getirdi.

İngiltere’nin, Kıbrıs meselesini en iyi bilen ülkelerden biri olduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere ile bu bağlamda sürekli ilişki içerisinde olunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar; “İngiltere’de, ‘yeni siyasetimiz tam anlamıyla destekleniyor’ diyemem ancak bize yapılan haksızlıkların da farkındadırlar. ‘Haklı olabilirsiniz ama Rum tarafının da onay vermesi gerekir ki bir antlaşma olabilsin diyorlar’” ifadelerini kullanarak, iki devletlilik temelinde bir siyasetin başarılı olabilmesi için Rum yönetiminin politikasına boyun eğecek girişimler içerisinde olunmaması gerektiğini ifade etti.