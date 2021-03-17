Tatar, Fransa Büyükelçi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu makamında kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik zemininde Rum tarafı ile iş birliğini öngören iki devletli çözüme dayalı politikasını anlattığı görüşmede, Kıbrıs’ta ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için kazan kazan anlayışıyla bir anlaşmanın önemine vurgu yaptı.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alanda adil ve eşit bir muamele görmesi, iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılması konularında BM Güvenlik Konseyi’nin daimî üyesi olan Fransa'nın katkı koymasının önemine dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+BM toplantısına, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de egemen eşitlik zemininde sürdürülebilir istikrar ve iş birliği vizyonu ile gideceğinin ve bu vizyonu savunacaklarının altını çizdi.