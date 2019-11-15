Tatar, Fuat Oktay'ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ve Türkiye halkının her şartta birlik ve beraberlik içerisinde olacağını vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Fuat Oktay kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin Barış Harekatı’nın ardından 9 yıl süren çözüm arayışlarının ardından kurulan bir cumhuriyet odluğunu kaydetti.

Arzularının; adada barışın hakim olması, daha sağlam temeller üzerinde geleceğe bakabilmek olduğunu belirten Oktay, ancak Kıbrıs Rum kesiminin olaylara kısa vadeli baktığından tamamen kendi lehlerine olan çözümler peşinde koşmaları ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayacak bir yaklaşıma odaklanmalarından dolayı adada arzu ettikleri resme ulaşamadıklarını ifade etti.

KKTC’nin kalkınmasını önemsediklerini, bu yönde her tür katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade eden Oktay, Kıbrıs Türkü’nün refahının arttığı görmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

Oktay, “Kıbrıs Türkü ile her zaman her şartta birlik ve beraberlik içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

HİDROKARBON KAYNAKLARI

Ada etrafında var olan hidrokarbon zenginlikleri konusunda Kıbrıs Türkü’nün rahat olmasını isteyen Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün zerre kadar hakkının gasp edilmesine TC olarak asla müsaade etmeyiz” dedi.

Türk tarafının hidrokarbon zenginliklerinin değerlendirilmesi konusunda, Rum tarafına ortak komite kurulması ve ortak komitenin alacağı kararlar doğrultusunda gelirin adil bir şekilde paylaşılması önerisinde bulunduğunu; hidrokarbon zenginlikleri konusunda Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı arama ve çalışmalarına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Oktay, Türk tarafının bunun üzerine gereğini yapmaya başladığını söyledi.

Oktay, “Hem Yavuz, Hem Fatih’le bölgede arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz, Barbaros’la gerekirse kapasiteyi arttırarak sismik çalışmalara da, arama çalışmalarına da devam edeceğiz” dedi.

BARIŞ PINARI

Barış Pınarı Harekatı’nda, pek çok ülkeden aykırı ses çıkarken, KKTC Hükümeti’nin sergilediği net duruştan dolayı Başbakan Tatar’a teşekkür eden Oktay, “Kardeşlik bugünlerde belli olur. Burada zerre kadar bir sıkıntı olursa Türkiye Cumhuriyeti yanınızdadır” dedi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise konuşmasına, Kıbrıs Türkü ile Anadolu halkının kaynaşması, ekonomik ve siyasi faaliyetlerin yoğunlaşmasının her zaman temennisi olduğunu, bunun; bölgedeki başarıların teminatı olduğunu söyledi.

Adada barışın bulunduğunu, bir anlaşmanın eksik olduğunu kaydeden Tatar, zaman içerisinde KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla bir noktaya geldiğini, Türkiye’nin desteği ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımı olaylarında güçlü bir pozisyon yakalandığını kaydetti.

Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına atıfta bulunan Başbakan Tatar, “Doğal zenginliklerin paylaşımı ve hava sahasında egemenlik ve hâkimiyetimizi korumak için KKTC’yi güçlendirmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na da değinen Tatar, bölgede barış ve istikrar için doğru bir harekat olduğunu, harekatta büyük başarı elde edildiğini kaydetti ve Türkiye Cumhuriyeti’ni tebrik etti.

TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİ...

Kıbrıs sorununun çözüm süreciyle ilgili olarak da Başbakan Tatar, “Siyasi eşitlikten ziyade egemen eşitliğin tartışılması gerekmektedir. Egemen eşitlik dediğimizde, buradaki devlet olgusunun kabul görmesi ve devlet temelinde bir anlaşma ki Kıbrıslı Türkler uzun vadede oyuna veya maceraya atılmasın, ileride bir tehlike ile karşı karşıya kalınmasın” dedi. Tatar ayrıca, çözüm şekli ne olursa olsun Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün vazgeçilmez kırmızı çizgi olduğunu kaydetti.