Tatar, GAÜ'deki sempozyuma katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte bu sabah, Girne Amerikan Üniversitesi’nde yapılan ve GAÜ Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç'ün yer aldığı Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar,, Başkan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde GAU Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılan sempozyumda bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sempozyumda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Hakan Mengüç’ün eğitimi, başarıları, eserleri ve felsefesiyle KKTC olarak gurur duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Mengüç’e düşünce dünyasına yapmakta olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin KKTC’nin ilk üniversitesi olarak farklılıklara imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son zamanlarda mindfulness kavramının dünyada yer bulmakta olduğunu söyledi. Mevlana’dan başlamak suretiyle Osmanlı Dönemi’nde yapılan çalışmaların bugün dünyanın farklı yerlerinde seslendirilmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle pandemi sonrası yaşanan Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere tanık olduğumuz karmaşık dünyada bu çalışmaların araştırılarak yaygınlaşmakta olmasının umut verici olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünya genelinde insanların zihinsel yıpranması ve sistemlerin çökmesi gibi tehlikeli boyutlarla karşı karşıya kalınan bir dönemden geçildiğini belirterek KKTC’nin turizm, yükseköğrenim, hafif sanayi gibi alanlardaki gelişiminin ve bu gibi felsefi görüşleri akademik ortamlarda tartışabilmenin önemine işaret etti. Bu gibi felsefe düşüncelerini değerlendirmenin Kıbrıs Adası’nın yapısına uygun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni disiplin ve arayışları, felsefesiyle altyapısını oluşturan düşünceleri, ülkemizde yoğunlaştırabilmek eğitim yapımıza bir artı daha getirecektir” ifadelerini kullandı.