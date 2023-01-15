Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği tanışma, kaynaşma ve yeni yılı kutlama etkinliğine katıldı
Muhtarlara değer verilerek çalışma ortamlarını güçlendirmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa bölgesinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinin halka daha iyi hizmet sunulmasında önemli olduğunu dile getirdi.
KKTC’nin sesini tüm dünyada duyurmak için en üst düzeyde çalışmaları sürdürmekte olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, birlik içinde KKTC’nin güçlenmesi yönünde yürütülen çalışmaların önemini dile getirdi.