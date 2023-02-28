Tatar: “Geleceğe emin adımlarla yürüyüp ona göre tedbir almak, çocuklarımıza olan borcumuzdur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBK Gaziler Derneği’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, çok zor günlerden geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat’tan beri büyük bir acı yaşandığını dile getirdi.

"Türkiye’de meydana gelen depremde kendi evlatlarımızla birlikte binlerce kayıp verdik" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, hayatını kaybeden canlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu çok büyük bir felaket, yaşadığımız çok büyük bir acıdır. Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımını, öğretmenleri ve bazı öğrencilerin aileleriyle birlikte kaybettik. Ailelerin acısını paylaşıyorum. Yüreğimize ateş düştü ve bu ateş hiç sönmeyecektir.

Biz birlik ve beraberliğimizi tek yürek olarak ilelebet sürdüreceğiz. Millet ve halk olarak varlığımızı devam ettireceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyüp ona göre tedbir almak, çocuklarımıza olan borcumuzdur.

Türkiye Cumhuriyeti de bütün bunları değerlendirmektedir. Cumartesi günü, Başbakan’ımızla birlikte İstanbul’a yaptığım ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek kendisine taziyelerimizi ilettik. O da aynı şekilde bize başsağlığı dileklerini iletti.

KKTC, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yoluna devam edecektir. Kıbrıs da deprem bölgesindedir fakat yapılan değerlendirmelerde büyük bir deprem beklenmediği öngörülmektedir. Geçen hafta da Rum liderle yaptığım görüşmede de aramızda iş birliği yapılabileceğini konuştuk.

Yapılan istişarelerden sonra binalarımızın depreme dayanıklılık denetimleri, öncelik okul binaları olmak üzere başlamıştır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem, milyonlarca insanı etkilemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yere ulaşmaya, mümkün olduğunca yardım ve desteğine devam etmektedir.

Olumsuz hava şartlarında enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek çok zordur. Ekipler, yaraları sarmak için gece, gündüz çalışmaktadır. Kısa bir süre sonra toplu konutlar inşa edilmeye başlanacaktır.

Depremde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizin, öğretmen ve velilerinin isimlerini yaşatmak için birtakım projeleri hayata geçirmek üzereyiz. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Bu anlayış ve bu duygu devam etmelidir.

Gazilerimizin, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile ülkemize yaptığı katkılar unutulmaz. Tüm gazilere şükranlarımı sunar, geldiğiniz için teşekkür ederim.”