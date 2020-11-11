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Tatar, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"na canlı bağlantıyla katıldı

Tatar, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"na canlı bağlantıyla katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi, yeşil Kıbrıs'ı koruma çalışmalarının Türkiye’nin büyük destekleriyle sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Tatar, Türkiye'de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"na canlı bağlantıyla katıldı.

AA’nın haberine göre, Ersin Tatar, anavatan Türkiye'ye selamlarını göndererek, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KKTC'de mayıs ayında çıkan yangında çok sayıda ağaç kaybı yaşandığını anımsatan Tatar, "Güzelim KKTC'yi, yeşil Kıbrıs'ımızı korumak için çalışmalarımızı sizlerin de büyük destekleriyle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

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