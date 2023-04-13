Tatar, Genç Sağlık Sendikası heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Genç Sağlık Sendikası heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç Sağlık Sendikası yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin zor dönemlerde Kıbrıs Türk halkına her zaman sahip çıktığını vurguladı.

Sağlık sistemi konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde olduklarını belirterek özellikle pandemi döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık altyapısının ve tecrübesinin Kıbrıs Türk halkı ile paylaşıldığını anımsatan Tatar, sağlık alanındaki gelişmeler konusunda Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile iş birliğinin devam ettiğini söyledi.

Hizmetlerin daha ileriye taşındığı daha güçlü bir KKTC için çabaların sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye sağlık sektöründen genç sağlık çalışanlarını KKTC’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.