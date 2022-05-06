Tatar: "Gerekli görevlendirmeyi en kısa sürede yapacağım"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, en kısa sürede hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti yetkilileriyle dün başlattığı görüşmeleri bugün tamamladı.
Görüşme sonrasında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Tatar, siyasi partilerle fikir alışverişini etraflıca değerlendireceğini kaydederek, erken seçimi konuşmanın alternatif olmadığını belirtti.
Tatar, aritmetiğin ortada olduğunu, ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde ön koşul olarak erken seçimi işaret etmenin doğru olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi partilerin yetkili organlarının, kendi içinde yapacağı değerlendirmelerin sürece katkı sağlayacağına da dikkat çekti.