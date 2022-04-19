Tatar: “Gıda mühendisleri, halk sağlığına yön verebilecek kapasitede bir mesleği icra ediyorlar”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gıda mühendislerinin, halk sağlığına yön verebilecek kapasitede bir mesleği icra ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Gıda Mühendisleri Odası heyetini kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, çeşitli sebeplerden dolayı artan fiyatlar nedeniyle gıdanın ne denli önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, insanları mümkün olduğunca üretime yönlendirmek gerektiğini belirtti.

Kadının elinin değdiği yerin daha üretken ve başarılı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, organik koşullarda üretimin sürdürülebilmesi ve ürünlerin denetlenebilmesi için gıda mühendislerine büyük görev düştüğünü belirtti.

“ÖNEMLİ OLAN SAĞLIĞIMIZI KORUYABİLMEKTİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, gıda mühendislerinin halk sağlığına yön verebilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, gıda mühendislerinin, dünyadaki gelişmeleri takip edip üreticiye yol gösterdiğini kaydetti.

“Pandemi yavaş yavaş dünyayı terk ediyor” diyen Tatar, “Önemli olan sağlığımızı koruyabilmektir. Sizin çalışmalarınız bu bağlamda çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, gıda mühendislerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.