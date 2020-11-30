Tatar, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi kabul ederek görüştü.

Uzun yıllardır Ahmet Benli’nin belediye başkanlığı görevi yürüttüğü Gönyeli’nin önemli bir yerleşim merkezi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Gönyeli’nin fiziki altyapısı ve belediye hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı’nı da yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının Başbakanlık görevinde bulunduğu dönemden beridir takip ettiği bir konu olduğunu ve Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yle bu konuyu derinlemesine görüşmek istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı, projede sıkıntılar yaşandığını dile getirerek “Bu önemli projeye sahip çıkmalıyız” dedi.

Tamamlanma aşamasına gelinen projeyle ilgili Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve hükümetin sorumlulukları ve yapması gerekenler konusunda istişare etmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, el birliğiyle projenin tamamlanmasının herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.