Tatar, görüşmeyi değerlendirdi: "Yeni fikirlerle masaya oturmak gerektiğini belirttik"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Anastasides ile gerçekleştirdiği gayrı resmi görüşme sonrası açıklama yaptı

Tatar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-BM Genel Sekreterinin mektubu ile ilgili görüşlerimizi ilettik.

-Federal anlayışın artık ümit vermediğini yeni fikirlerle masaya oturmak gerektiğini belirttik.

-BM Genel Sekreterinin uygun gördüğü bir zamanda 5’li konferansta buluşabileceğimizi ilettik.

-Rum Lider de buna sıcak baktığını belirtti.

-Maraş konusu gündeme geldi.

-Uygulanan ambargoların insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdim.

-Ancak gayri resmi bir toplantı olduğu için çok da fazla kırıcı olmadan detaylara inmedik.

-Bu müşterek bir davadır Türkiye ile istişare içerisinde yürütülen.

-Bu süreci yöneterek iki devlet formülü ile bu işi başarabilmek temenni ve niyetimizdir.

-Tabii ki karşı taraftan böyle bir adım beklenemez.

-Biz hiçbir zaman görüşmeye gitmeyiz niyetinde olmadık.

-Ancak bazı beklentilerimiz vardır. Çok detaya inmeden duruşumuzu ortaya koyduk.

-Daha sonra Cumhurbaşkanlığımızdan detaylı bir açıklama yapılacaktır.

-Sayın Rum Liderin söyledikleri daha önce bellidir. Ancak bizim pozisyonumuz bellidir.

-Genelde başbaşa görüştük. Sayın Spehar zaman zaman aramızda idi.

-Bundan sonraki süreç 5’li konferansta görüşülecektir.

-İşin çerçevesinin oluşturulması çok önemlidir.

-BM’de yaptığı açıklamada 5’li konferansa atıfta bulunmuştur.