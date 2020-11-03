Tatar, görüşmeyi değerlendirdi: "Yeni fikirlerle masaya oturmak gerektiğini belirttik"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Anastasides ile gerçekleştirdiği gayrı resmi görüşme sonrası açıklama yaptı
Tatar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-BM Genel Sekreterinin mektubu ile ilgili görüşlerimizi ilettik.
-Federal anlayışın artık ümit vermediğini yeni fikirlerle masaya oturmak gerektiğini belirttik.
-BM Genel Sekreterinin uygun gördüğü bir zamanda 5’li konferansta buluşabileceğimizi ilettik.
-Rum Lider de buna sıcak baktığını belirtti.
-Maraş konusu gündeme geldi.
-Uygulanan ambargoların insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdim.
-Ancak gayri resmi bir toplantı olduğu için çok da fazla kırıcı olmadan detaylara inmedik.
-Bu müşterek bir davadır Türkiye ile istişare içerisinde yürütülen.
-Bu süreci yöneterek iki devlet formülü ile bu işi başarabilmek temenni ve niyetimizdir.
-Tabii ki karşı taraftan böyle bir adım beklenemez.
-Biz hiçbir zaman görüşmeye gitmeyiz niyetinde olmadık.
-Ancak bazı beklentilerimiz vardır. Çok detaya inmeden duruşumuzu ortaya koyduk.
-Daha sonra Cumhurbaşkanlığımızdan detaylı bir açıklama yapılacaktır.
-Sayın Rum Liderin söyledikleri daha önce bellidir. Ancak bizim pozisyonumuz bellidir.
-Genelde başbaşa görüştük. Sayın Spehar zaman zaman aramızda idi.
-Bundan sonraki süreç 5’li konferansta görüşülecektir.
-İşin çerçevesinin oluşturulması çok önemlidir.
-BM’de yaptığı açıklamada 5’li konferansa atıfta bulunmuştur.