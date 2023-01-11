Tatar, Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahmut Özçınar’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’un KKTC’nin önemli bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Güzelyurt’un su kaynakları, narenciyesi ve tarım faaliyetleriyle gelişmeye devam ettiğini ve bu bağlamda belediye başkanı ile personelinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tatar, “Yeni belediye binasının da yakında tamamlanmasıyla Güzelyurt halkına daha verimli hizmetler verilebilecektir. Güzelyurt bölgesinde yeni fidanlar da dikilmiştir. Narenciye üretiminin bu vesileyle artacağına inanıyorum. Hepinize çalışmalarınızdan dolayı başarılar dilerim” dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise konuşmasında, ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Özçınar, gelişimi ve değişimi yakalayabilmek, çözüm üretebilmek ve kalkınmayı sağlayabilmek için el birliği ile çalıştıklarını da kaydetti.