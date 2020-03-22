Tatar, halka hizmet sunulmasını sağlayan çalışanlara teşekkür etti

Başbakan Ersin Tatar, dünyayı saran koronavirüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği sıkıntıların aşılmasında emeği geçen sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm basın mensupları ve işlerinin başında olan ve halka hizmetlerin sunulmasını sağlayan çalışanlara teşekkür etti.

“Çok değerli sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, polisimizin değerli ve cefakar polisleri, Güvenlik Kuvvetlerimizin değerli elemanları, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın çok değerli üyeleri, belediye çalışanlarımız, cezaevinde çalışan değerli gardiyan arkadaşlarımız ve diğer çalışanlar, BRT’nin değerli çalışanları, TAK’ın değerli çalışanları, basın mensuplarımız, Televizyonlarda çalışanlar, gazetelerde çalışan çok değerli elemanlarımız, sosyal medya ve internette sağlayıcılarda çalışan çok değerli insanlarımız, eczanelerde çalışan değerli eczacılarımız ve onların çalışanları, fırınlarımızda çalışan çok değerli insanlarımız, marketlerde çalışan market sahipleri ve değerli çalışanları, üreticilerimiz, çiftçilerimiz, hayvancılarımız, köylülerimiz ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalışan çok değerli ve fedakar çalışanlarımız, hepinizi yürekten kutlamak istiyorum. Bu önemli ve gerçekten kritik günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak, sağlığın korunması adına yapılan bu çalışmalar, bu fedakarlıklar ve bu sıkıntılar ve bunların aşılmasında göstermekte olduğunuz bu fedakarlıklardan dolayı sizleri yürekten selamlıyorum. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum.

Başbakan Tatar, gerçekten çok önemli günlerden ve kritik noktalardan geçildiğini ifade ederek, dünyayı saran koronavirüsünün ülkeye verdiği sıkıntıların aşılması ve halkın sağlığının korunması için yapılan çalışmaları selamladı.

Yabancı ülkelerde bulunan ve ülkemize getirilen öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’a ulaştırılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Başbakan Tatar öğrencilere de hoşgeldiniz dedi.

Başbakan, sabah saatlerinde yaşanan sıkıntıların geride kaldığını ve öğrencilerin 14 günlük karantina sürecinden sonra ailelerine kavuşacağını da dile getirerek, sağlıklarının iyi olduğunu söyledi.

Bu kritik günlerin birlik beraberlik içerisinde aşılacağını temenni ettiğini de dile getiren Başbakan Tatar, Suriyeli mültecilerin de açıkta bırakılmadığını vurguladı.

Başbakan “Ülkemizde bulunan Suriyeli mültecileri spor salonuna yerleştirilmiştir onlara da geçmiş olsun diyorum. Denizde boğulma noktasındayken onları kurtaran polislerimize de bir kez daha teşekkür ederken, Kızılay’ımız da gün boyu yaptığı çalışmalarla onlara hem giysi hem de yemek götürdü. Teşekkür ediyorum”dedi.

Başbakan Tatar, Salamis Bay Otel’de bulunan Alman turistlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği bulunanlara ve Salamis Bay Otel çalışanlarına, hastanede Alman turistlerle ilgilenen doktor ve çalışanlara da teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, Türk hükümetine de teşekkür ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağına da inanç belirtti