Tatar: "Halkımız icraat bekliyor"

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, halkın hükümetten rakamlar veya konuşmalar değil icraat beklediğini ifade ederek, “Halkımız pahalılık altında eziliyor. Sorunların hangisinden başlayıp hangisinden bitireyim. Bu hükümet başarısızdır. Sorunlara çözüm bulamayacaksa, halkımızın zamanını ve geleceğini daha fazla harcamadan istifa etmelidir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmeye başladı. Açılış konuşmalarının ardından Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Komite Başkanı Fikri Toros yeniden söz aldı.

Fikri Toros, 2019 bütçesinin ülke ve kamu maliyesi için önemine işaret ederek, yatırım, üretim, katma değer ve eğitimli bir toplum yaratma hedefiyle etkin kaynak dağılımının önemli olduğunu kaydetti.

Gelir artırıcı politikaların gerekliliğine işaret eden Toros, mevcut sistemin mali yönden zorluklar getirdiğini, kendilerinin de alternatif öncelikli politikalar ürettiklerini, gerekli düzenlemeleri yaptıklarını kaydetti ve bu yönde yapılan çalışmaları anlattı.

Toros, halkın beklentilerini karşılamak amacıyla çalıştıklarını da ifade ederek, komite çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

TATAR, BÜTÇE AÇIĞININ BÜYÜKLÜĞÜNE İŞARET ETTİ

Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, Türkiye ziyaretine işaret ederek, Türkiye’de herkesin Meclis görüşmelerine büyük önem gösterdiğini, fakat bugün burada büyük bir sessizlik olduğunu ifade etti ve bütçe açığının büyüklüğüne işaret etti.

Bütçede yüzde 9 üzerinde açık olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye ile mali protokolün imzalanmamasını eleştirdi. Tatar, bütçe açığının ülke için büyük bir kayıp olacağı uyarısında bulundu.

Ersin Tatar, yatırımların da büyük bir sıkıntı altına gireceğini, ayrıca bu protokolün imzalanması için de bir girişim olmadığını ifade ederek, hükümete eleştirilerde bulundu. Tatar makamlara sahip olmanın ne kadar zor olduğunu kaydetti.

Hükümetin koltuğa gelmeden önce neler söylediğini ancak ne yaptığının kamuoyunun takdirine bıraktığını kaydeden Tatar, Kemal Dürüst döneminde yaşamını yitiren çocuklar üzerinden siyaset yapıldığını ancak kendilerinin aynı siyaseti yapmadığını ve yapmayacağını ifade etti. Tatar, UBP olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, yolda bir sorun varsa düzeltilmesini talep etti.

Bütçenin ülke için önemine işaret eden Tatar, Türkiye ile Mali Protokol’ün imzalanmamasını eleştirerek, bu yönde hazırlık yapılmadığını öğrendiklerini söyledi.

Tatar, ülke altyapısına yönelik yatırımlar için protokolün büyük önem arz ettiğini ancak bu desteğin ülke ekonomisine kazandırılamamasının Maliye Bakanlığı ve hükümetin başarısızlığı olduğunu ifade ederek, hükümeti eleştirdi ve kendisi konuşurken koltukları boşaltmasını “dinlemeye bile tahammülleri olmadığını” gösterdiğini ifade etti.

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“HÜKÜMETİ MALİYE BAKANI YÖNETİYOR”

Ersin Tatar, hükümette Maliye Bakanı’nın bir hakimiyet kurduğu eleştirisinde bulunarak, halk arasında hükümeti Maliye Bakanı’nın yönettiği yönünde söylemlerin gündeme geldiğini iddia etti.

Konuşurken kimsenin kişiliğine yönelik bir şey söylemediğini, ama hükümeti oluşturan 4 partinin içinde çok çelişki yaşadığını savunan Tatar, Mali Protokol’ün imzalanmaması ve hiçbir hazırlık yapılmamasının ülke için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Tatar, bu protokolün imzalanıp, imzalanmayacağını veya ne zaman imzalanacağının çıkıp söylemesini istedi. Ersin Tatar, vatandaşın icraat istediğini çünkü pahalılık altında ezildiğini kaydetti.

Hükümetin bunu yapamayacağını kendisinin de görmesi gerektiğini ve istifa edip halka zaman kaybettirmemesi gerektiğini ifade eden Tatar, bütçe açığının yüzde 40’ları bulabileceği uyarısında bulundu.

Tatar, bütçe üzerine değerlendirmeler yaparak, hükümetin bütün icraatlarının yakından takipçisi olacaklarını söyledi ve istihdamlara dikkat edilmesini istedi.

İstihdama dikkat edilmemesi durumunda maliyenin “darmadağın” olacağı uyarısında bulunan Tatar, bütçenin genel eleştirisini yaptığını ancak hükümetin yapacağı işlerin takipçisi olacağını belirtti. Tatar, bütçenin hazırlanmasında emek verenlere teşekkür etti ve ana muhalefet olarak bütçe süresince görevlerini yapacaklarını kaydetti.