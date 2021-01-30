Tatar: "Halkımız tedbirlere uyarsa eski günlere daha erken dönebiliriz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi hemşireleri ile yaptığı online görüşmede hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına pandeminin yaşandığı bu olağanüstü günlerde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayından bu yana devam eden pandemi sürecinde iniş ve çıkışların yaşandığını ancak son günlerde dünyadaki vaka sayılarının artmasına paralel olarak ülkemizde de artan vaka sayılarının fevkalade üzücü bir durum olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Pandemi sürecinde en çok sıkıntıyı yaşayan siz sağlık çalışanları zor koşullar altında, büyük bir özveri ve fedakarlık ile görevlerinizi yürütmektesiniz. Bugün Cumhurbaşkanınız olarak sizleri arayarak, hepinizin şahsında tüm sağlık çalışanlarına Devletim, halkım ve kendi adıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Salgın sürecinde hem kendinizi koruyarak hem hastalanan vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirerek zor şartlar altında yaptığınız bu anlamlı çalışmalar takdire şayandır” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar, halkımızın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara uymasının öneminin altını çizerek, kurallara uyulması halinde eski günlere daha erken dönebileceğimizi ifade etti. Tüm vatandaşlarımızın elzem durumlar dışında evlerinden çıkmamalarını isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, herkesin maske, mesafe ve hijyene mutlaka dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecinde aşılama programının da önemine değinerek, sağlık çalışanlarının verdiği bu mücadelenin yanı sıra ulusal aşı programının da planlanmakta olduğunu, şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından 40 bin doz aşının KKTC’ye gönderildiğini ve Türkiye’den daha fazla aşının gelmesi için üst düzey temaslarla bulunduğunu ve ulusal aşı programımızın aksamadan ve süratle devam etmesi için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.



DÜNYANIN SAVAŞTIĞI BİR VİRÜS İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Bazı kaynaklarda virüsün mutasyona uğradığı bilgileri vardır. Geçtiğimiz gün BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile gerçekleştirdiğim görüşmede, Genel Sekreter virüsün Brezilya kaynaklı bir mutasyona uğradığını ve bunun endişe verici olduğunu ifade etmiştir. Tüm insanlık olarak virüse karşı büyük bir savaş verilmektedir. Dünyanın başa çıkmakta zorlandığı bu virüse karşı Kıbrıs Türk halkı da kendi devletinde aldığı tedbirler, yaptığı çalışmalar ve kısa süre önce sizlerin de desteği ile tam teşekküllü çalışmaya başlayan Acil Durum Hastanesi ile en iyi şekilde mücadele vermektedir. Sizlerin gerçekleştirdiği görev dağılımları ve fedakar çalışmalarınız bugün bu hastanenin vatandaşlarımıza hizmet vermesinde önemli rolü vardır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci aşabileceğimizin umudunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Gerek yoğun bakımda gerekse diğer servislerde yatan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.”



BU BİR SEFERBERLİK DURUMUDUR

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemide gelinen sürecin bir seferberlik durumu olduğuna, birlik ve beraberliğin ve kurallara uymanın önemine işaret ederek, Devletin de tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, bu pandemi sürecinde sıkıntılar yaşandığını ancak tüm dünyanın KKTC’nin kendi sağlık sistemi içerisinde, fedakar sağlık çalışanları ile birlikte bu kadar önemli bir krizi en iyi şekilde yönetebileceğini gördüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı tüm dünyaya kendi kendini yönetebildiğini bir kez daha göstermiştir. Bunu mühürlemiştir. Tüm sıkıntılara rağmen bu süreci başarıyla yürütmeye devam ediyoruz ve sizler de bu başarının en büyük aktörüsünüz” dedi.



HALKIMIZ ELZEM DURUMLAR DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMASIN

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Halkımızdan alınan kararlara ve kurallara uymaları için tekrar çağrı yapmak istiyorum. İnanıyorum ki halkımız duyarlılık içinde hareket edecektir. Virüsün yayılmasının önlenmesi için özellikle temaslıların kendilerini gizlemeden Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerine başvurmaları önemlidir. İnşallah, halkımızın kurallara hassasiyetle uyması sizlerin özverili çalışmaları ile vaka sayımızı düşüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha kutluyorum, sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum”. Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlik içinde bu sürecin başarıyla atlatılacağına olan inancını belirterek, teknik donanım, personel ve diğer eksiklerin giderilmesi için destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.



Yoğun Bakım ve Pandemi Servisi hemşireleri Ömer Kalın, Oğuz Köse, Hasan Erden, Filiz Toklu, Fatoş Avcil ve Gizem Yöncü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendilerini aramasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, bunun kendileri için bir motivasyon ve moral kaynağı olduğunu ve canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.