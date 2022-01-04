Tatar, Harmancı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Haspolat Arıtma Tesisinin işletme bedeliyle ilgili biriken borcunun Avrupa Birliği nezdinde yarattığı rahatsızlığı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya aktardı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir görüşme yaptı. Görüşmede, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nden sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da hazır bulundu.



Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’ın LTB’nin Haspolat Atık Arıtma Tesisinin işletme bedeliyle ilgili tesisin işletmesini yürüten firmaya biriken borcunun Avrupa Birliği (AB) nezdinde yarattığı rahatsızlığı LTB Başkanı Harmancı’ya aktardığı belirtildi.Açıklamada, “Tesisin, AB tarafından çıkılan ihale sonucu 10 yıllığına Alman WTE Wassertechnik GmbH ve Emek İnşaat Şti. Ltd.’e kiralandığını, tesisin işletme bedelinin yüzde 30’unun Lefkoşa Türk Belediyesi, yüzde 70’inin de Lefkoşa Rum Belediyesi tarafından ihale uyarınca ödenmesi gerektiğini görüşmede kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tesisin verdiği hizmetle ilgili tahsilatı gerçekleştiren LTB’nin şirkete yüklü miktarda borcunun biriktiğinin AB yetkililerince kendisine aktarıldığını LTB Başkanı’na iletmiştir” ifadelerine yer verildi.AB finansmanı ile KKTC belediyeleri tarafından yürütülen projelerin takipçisi olmaya devam edeceğini, LTB başta olmak üzere ilgili belediyelerin başkanlarıyla belirli zaman aralıklarında bir araya gelip görüşmeler yapmayı sürdüreceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “AB ve BM finansmanı ile yürütülen, Kıbrıs Türk halkının yaşam seviyesini yükseltecek projelere önem verdiğini” vurguladı.