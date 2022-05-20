Tatar, Hatay Deniz Otobüsünün ilk seferi dolayısıyla düzenlenen Medeniyetler Korosu konserini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sinan Paşa" adlı Hatay Deniz Otobüsünün ilk seferi dolayısıyla Girne Amfitiyatro’da düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Girne Amfitiyatro’daki konser öncesinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay’dan gelen heyeti ağırlamaktan ve deniz otobüsünün ilk seferini KKTC’ye yapmış olmasından onur duyduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, iki yıl önce bu projeden bahsettiğini ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda böyle bir güzelliğin gerçekleşmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs, Türkiye ve Anadolu sevgisiyle bugünlere geldi. Bölgenin en büyük devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesinden mutluluk duyuyoruz. Bizim gönlümüz, kaderimiz, geçmişimiz bir” şeklinde konuştu.