Tatar, “Hayatı Paylaşmak için Sevgi ile Engelsiz Yarınlara” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mesarya Belediyesi tarafından İnönü İKSAD binasında özel çocukların topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen “Hayatı Paylaşmak için Sevgi ile Engelsiz Yarınlara” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada etkinlikte bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, özel çocuklara değer verdiklerini ve bu gibi etkinliklerde bir araya gelerek özgüven duymalarının sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Özel çocukların farklı yeteneklerinin ortaya çıkması için sabır, sevgi ve özveri ile verilen özel eğitimle geleceğe hazırlanmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan Engelliler Komitesi’nin ve başkanı Ahmet Akdeniz’in konuyla ilgili yürüttüğü faaliyetlerin sürdüğünü söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’e, Mesarya Belediyesi’ne ve tüm yetkililere özel çocuklar için yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içinde devletin kurum ve kuruluşlarıyla daha da güçlenmesi için çalışmaya devam etmenin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, özel çocuklara yeni fırsatlar verilebilmesi için bakanlığın yürüttüğü çalışmaların da önemine işaret etti.

Çocukların sosyalleşmesi ve mutlu bir gün geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler arasında seramik boyama, palyaço gösterisi ve yüz boyama yer aldı.