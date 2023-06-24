Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, 1959 yılında Celal Bayar Lisesi ve Adnan Menderes Kız Lisesi'nin ticaret sınıflarının birleştirilmesiyle faaliyete geçen tarihi okuldan mezun olunmasının önemine dikkat çekti.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, verdikleri emek ve gösterdikleri fedakarlıktan dolayı ailelere ve öğretmenlere de teşekkür etti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden KKTC’li voleybol kafilesini saygıyla anan Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Meleklerin unutulmayacağını ve her zaman hatırlanacağını ifade etti.

Ülke tarihine bakıldığında, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden mezun olanların ekonomi ve ticaret hayatında büyük hizmetler verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizde mezun olunca iş hayatına atılacak veya üniversiteye devam edeceksiniz. Ekonomi hayatına katılacak ve ülkeye hizmet vereceksiniz. Geleceğiniz ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı yapacak. Gelecek sizindir. Ülkede çeşitli kademelerde görevlere geleceksiniz. Çok çalışın, başarılı olun” dedi.