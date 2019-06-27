Tatar: "Hedef, ekonominin gelişerek kalkınması ve büyümesi"

Başbakan Ersin Tatar, hedeflerinin KKTC ekonomisinin geliştirilmesi, kalkınması, büyümesi ve insanlara sürdürülebilir refah sağlamak olduğunu söyledi.

Tatar, siyaseten KKTC’ye inanarak sahip çıkmak gerektiğini kaydederek “Bu saatten sonra Kıbrıs’ta görüşmeler olacak şu olacak bu olacak noktasından ziyade biz Türkiye ile ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırarak, köprüleri daha da kalıcı hale getirerek ekonomik sektörleri büyütmek gerekir” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, bugün öğleden sonra Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, Başbakan Tatar’a, İŞAD’ın acilen yapılması gereken reformlar konusundaki talepleri iletildi.

MAMÜLCÜ: “30 YILI AŞKIN SÜREDİR ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORUZ”

Kabulde konuşan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin KKTC ekonomisinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir yapıya kavuşturulması hedefiyle ülke içi ve ülke dışı kamuoyu ve network yöntemlerini geliştirerek iş yapabilirliği geliştirme yöntemleriyle 30 yılı aşkın süredir ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi.

“İŞLETMELER TEKER TEKER BATMA NOKTASINDA…”

Sorunları ve sorun yaratanları her platformda bilinmesine rağmen bu kötü gidişata dur diyecek hiçbir dirayetli politikacı ve anlayışın olmadığı görüşünü dile getiren Mamülcü, “Sorunlar bilinmekte bununla birlikte çözüm yolları üretmek ve bu yönde ülke ekonomisinin toplumsal sürdürülür fayda sağlama yerine popülizm ve bireysel rant şeklinde yöntemlerle günü kurtarıp kirli ve sistemsiz politik ve siyasi anlayışlar içerisinde yer alan düzen içinde her geçen gün işletmelerin teker teker batma noktasında olduğunu bir kez daha hatırlatır, çözüm ve toplumsal seferberlik çağrısını yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZİ DEĞİL BEDENİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

İş insanları olarak ellerini değil bedenlerini taşın altına koyduklarını dile getiren Mamülcü, geleceği şekillendirme yönünde politik aktörlerin de aynı davranışta ve aynı hassasiyette olmasını acilen öngördüklerini kaydetti.

YAPILMASI GEREKEN ACİL REFORMLAR… BAŞKANLIK SİSTEMİ, ÖZELLEŞTİRME/ÖZERKLEŞTİRME, KAMU REFORMU

İŞAD Başkanı Mamülcü ayrıca yapılması gereken acil reform konularını şöyle aktardı:

“Başkanlık sisteminin gündeme getirilmesi ve seçim sisteminin değiştirilmesi; gümrük işleyişi ve yapısal reformlar; elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve Türkiye ile enterkonnekte sistemine geçilmesi; devlet iştiraklerinin yönetsel zafiyetlerinin ortadan kaldırılması; kurumların özelleştirilmesi ve/veya özerkleştirilmesi; kamu yönetim reformu altında kamu kurumlarının teşkilat yasalarının güncellenerek revize edilmesi ve personel yapılandırılmasının bir an önce uygulanması; Kamu Kurumlarında ceza/ödülün sisteminin çalıştırılması ve aynı zamanda kamuda denetimin işler hale getirilmesi; iş hayatında kayıt dışılığı önleyici çalışma ve denetimlerin artırılması; ara eleman ve personel sıkıntılarını giderici düzenlemelerin acilen yapılması; E- devlet sistemine geçiş; vergi mevzuatlarında vergi toplama ve vergi vermeyi özendirecek bir sistem oluşturma; hukuk sisteminin reformlarla tam bir bağımsız yargı anlayışına kavuşturma; Maraş açılımı noktasında politikaları geliştirme ve ülke ekonomisine katma; YAGA komisyonlarında İŞAD kurullarının da yer alması; ülke ekonomisinin geliştirilmesinde KOBİ ve OBİ’lere can suyu kredilerinin çıkarılması.”

TATAR: “HEDEF KKTC EKONOMİSİNİ GELİŞTİRMEK”

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, İŞAD yetkililerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, iç içe meseleleri birlikte tartışmanın kendilerinin de amacı olduğunu söyledi.

Sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla buluşarak görüş ve düşünceler konusunda yön çizilmeye önem verdiğini belirten Tatar, ziyaretlerde bu konuları tartışmanın zenginlik olduğunu vurguladı.



Hedeflerinin KKTC ekonomisinin geliştirilmesi, kalkınması, büyümesi ve haliyle insanlara sürdürülebilir refah sağlamak olduğunu vurgulayan Tatar, hizmetler sektörü genelinde sanayi ve üretim başta olmak üzere temel sektörlerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Su projesinin gerçekleştirilmesiyle tarımsal faaliyetlerin de geliştirildiğini dile getiren Tatar, 2 milyar dolara yakın ithalatı olan küçük KKTC’nin daha fazla üretim yapmasını ve devletin de daha fazla gelir toplayabilmesini temenni etti.

“TÜRKİYE’YLE İLİŞKİLERİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRARAK EKONOMİK SEKTÖRLERİ BÜYÜTMELİYİZ”

Siyaseten KKTC’ye inanarak sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Tatar, “Bu saatten sonra Kıbrıs’ta görüşmeler olacak şu olacak bu olacak noktasından ziyade biz Türkiye ile ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırarak, köprüleri daha da kalıcı hale getirerek ekonomik sektörleri büyütmek gerekir” dedi.

“REKABET KOŞULLARI DÜZENLENMELİ”

Ekonominin büyümesi için sermaye, iş gücü ve ülkede de sağlam bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Tatar, sisteminin de bir tarafında devlet yönetimi, rekabet koşullarının düzenlenmesi ve bir taraftan da yargı sisteminin olması gerektiğini kaydetti.

KKTC’de 1974’ten bugüne kadar yapılan çalışmalarla ve Türkiye’nin de desteğiyle bir sistem kurulduğunu söyleyen Başbakan Tatar, ülkedeki güzel şartların geliştirilmesi gerektiğini de belirtti.

5 TEMMUZ’DA ÇOK SAYIDA YATIRIMCI KKTC’YE GELECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 5 Temmuz’da KKTC’ye çok sayıda yatırımcının gelerek önemli meselelerin konuşulacağını açıklayan Tatar, hükümetin işbaşında olduğunu, Türkiye’yle ekonomik protokolün imzalanması için de çalışmaların hızlanarak devam ettiğini kaydetti.

“3 YILLIK PROTOKOLÜN İMZALANMASI İÇİN DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

2019 yılı protokolünün gecikmeli olsa da en kısa zamanda imzalanmasının gündemde olduğunu söyleyen Tatar, 2020-21-22 yılları için de 3 yıllık protokollerin imzalanması için çalışmaların başladığını belirtti.

Protokoller çerçevesinde kaynak aktarımı ve yapısal reformların düzenlenmesi için yol haritası çizileceğini dile getiren Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün her zaman arkasında destek olduğunu kaydetti.