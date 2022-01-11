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Tatar: "Herhangi bir hasar tespit edilmedi"
Kıbrıs
11 Ocak 2022 Salı 06:51
Kıbrıs Genç Tv
Kıbrıs'ta meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Başkanı’ndan aldığı bilgiye göre herhangi bir hasar tesbit edilmediğini duyurdu.
Tatar halka geçmiş olsun dileklerini iletti.
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