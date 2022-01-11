Tatar: "Herhangi bir hasar tespit edilmedi"

Tatar: "Herhangi bir hasar tespit edilmedi"
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Kıbrıs'ta meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Başkanı’ndan aldığı bilgiye göre herhangi bir hasar tesbit edilmediğini  duyurdu.

Tatar halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

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