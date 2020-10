Tatar: "Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım"

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, “Bu sınavda son sözü halkımız söyledi, notunu verdi ve ‘yeni bir geleceğe’ bizimle birlikte yürümek istediğini ortaya koydu” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve Halkı olarak uzun süredir hazırlandığımız bir demokrasi sınavını bugün başarı ile geride bıraktık” diyen Ersin Tatar, halka, en derin sevgi, saygı ve takdirlerini sunduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Tatar, “Kıbrıs Türkü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor” dedi.

“DÜNYAYA MESAJ VERİLDİ…”

“Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi” ifadesini kullanan Ersin Tatar şöyle devam etti:

“Onlara verdiğim her sözü tutacağım; Herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı hep sürdüreceğim. Bir teşekkür de, aileme, beni aday yapan Ulusal Birlik Partisi’ne, destek veren tüm diğer partilere, bana katkı sağlayan gönüllü arkadaşlarıma, ekiplerimize etmek istiyorum. Onlara da şu sözü veriyorum: Vefalı davranacağım, asla nerden geldiğimi unutmayacağım, elbette herkesle bütünleşmeye çalışacağım ama yola kiminle çıktığımı, kiminle bu yollarda yürüdüğümü asla unutmayacağım.

Yaşam kalitesi yüksek bir Kıbrıs Türk Halkı, daha ileri bir demokratik yaşam, ertelenen ekonomik ve sosyal reformlarını yapmış, çağdaş bir Devlet yapısı, dünyada hak ettiği yeri alma yolunda emin adımlarla ilerleyen güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tüm makamlarla el-ele, gönül-gönüle çalışacağım.”

“KIBRIS RUM HALKINA DOSTLUK ELİ…”

“Türkiye ile ilişkilerimizin daha da ileri taşınmasına, Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunmasına, ekonomik anlamda daha ileri gitmemiz için Türkiye’nin bize desteğinin var olandan ileri noktaya taşınmasına, KKTC’nin dünyadaki yerini alması için Türkiye’nin ağırlığını ortaya koymasına özel bir önem vereceğim” diyen Ersin Tatar, “Kıbrıs Rum Halkı’na barış elini, dostluk elini bu geceden uzatıyorum” dedi

Masaya oturmaya, Kıbrıs konusunu gerçeklere dayalı olarak bir sonuca bağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının bölgeye, dünyaya örnek olacağına, her iki halka ve devlete büyük yarar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Tatar, “Kıbrıs konusunun sonuca bağlanması ile birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Tatar şöyle devam etti:

“Eğer Rum-Yunan dostlarımız bölgemizdeki, stratejik, ekonomik ve sosyal dengeleri geleceği göz önünde tutarak doğru okurlarsa ben masaya oturup bir anlaşamaya varmamızın zor olmayacağına inanıyorum.

Yok öyle yapmayacaklar, uzlaşmaz tavırlarını sürdüreceklerse bilsinler ki, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gereken adımları atacak, halkımızın haklarını soruna kadar koruyacağız.”

BM VE AB’A MESAJ

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne de seslenen Ersin Tatar, “Adil olunuz…Kıbrıs Türk Halkı hiçbir zaman kendi kendini idare etmekten, egemenliğinden vazgeçmeyecektir. Atık kalıpların dışına çıkınız. Farklı düşününüz. Bugüne kadar izlediğiniz yol Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını sağlamadı, tam tersine engelledi. Ben ve ekibim sizlerle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeter ki, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını göz ardı etmeyiniz” dedi.

“YEMİNİME SADIK KALACAĞIM..”

Seçim sürecinde belirttiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Anayasal görevlerini gereği gibi yerine getirmek için çalışacağından kimsenin kuşkusu olmamasını isteyen Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, Devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Bunu asla aklımdan çıkarmayacağım. Yeminime sadık kalacağım; Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağım Hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağım. Halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağım. Hükümetlerle, partilerle iyi ilişkiler içinde olacağım. Sivil toplum kuruluşlarımızla diyalog ve işbirliğini görev sayacağım. Toplun tüm kesimlerine yakın duracağım. Kadın ve gençlerimiz için özel çabalarımız olacak. Halkımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak, iyiye, doğruya, güzele yönlendirmek için spora, kültür, sanata gereken desteği mutlaka sağlayacağız. Ekip çalışmasına önem vereceğim. Cumhurbaşkanlığı’nda Devletimizin, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir yapılanmaya gitmek istiyoruz. Bunları günü geldikçe halkımızla paylaşacak ve uygulamaya koyacağız. Niyetimiz iyi, kalbimiz temizdir. Allah yardımcımız olsun. Allah utandırmasın. Ben öncelikle halkıma inanarak bu yola çıktım, sonra arkadaşlarıma, partime güvendim. Bir kez daha inandığım halkıma, güvendiğim partime ve arkadaşlarıma, bana destek sağlayan herkese teşekkür ediyor, herkesi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 21:07