Tatar: “Hiçbir hâl ve şartta yeni siyasetten geri adım atılmayacaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesini içeren yeni siyasetten geri adım atılmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu heyetini kabulündeki konuşmasında, 2004’te halk oylamasına sunulan Annan Planı sonrası Kıbrıs Türklerine verilen sözlerin tutulmadığını ve Kıbrıs Türklerinin mağduriyetinin devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerin 77’nci Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmasında Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların bir zulme dönüştüğünü söylediğini ve KKTC’nin tanınması için çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Annan Planı’nı reddeden Rum tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne üye yapılmasıyla ödüllendirilirken, Kıbrıs Türk halkına büyük haksızlık yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 2017’de Crans Montana’da (İsviçre’de) yine Rum tarafının Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen masayı devirdiğini hatırlattı.

"Karşı tarafın zihniyetini gayet iyi bildiğimiz için şu anda egemen eşitlik temelinde ve eşit uluslararası statü bağlamında ortaya koyduğumuz yeni siyasetin artık geri dönüşü yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, artık federal temelde bir antlaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin istikrarı, Türk-Yunan dengesinin korunması, Türkiye Cumhuriyeti’nin jeopolitik güvenliğinin ve son gelişmelerin dikkate alınmasıyla egemen eşitlik temelinde ve uluslararası statünün kabulü ile ancak resmi müzakerelere geçilebileceğini kaydetti.

Türk Devletler Teşkilatı’ndaki gelişmelere bakıldığında anayasal ismiyle KKTC’nin gözlemci üye olmasının önemli bir aşama olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiçbir hal ve şartta yeni siyasetten geri adım atılmayacaktır. Bu milli bir siyasettir” dedi.

İki devletin adadaki her iki halkın yararına olacak her türlü konuda iş birliği yapabileceğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, doğal kaynaklar konusunda Kıbrıs Türk tarafının yaptığı önerilere Rum tarafının halen yanıt vermediğini anımsattı.

Türkiye’den adaya getirilen su projesinin ardından enterkonnekte sistemle elektrik projesinin hayata geçirilmesinin Rum tarafının da yararına olabileceğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, güneş enerjisinin Kıbrıs adası için çok yararlı olacağına işaret etti.

KKTC’nin Türk dünyasının en güneyde yer alan temsilcisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişmelere bakıldığında yükselen bir statü yakaladığını söyledi.

-Düşünce Grubundan destek

Beşparmak Düşünce Grubu heyeti de görüşmeyi Cumhurbaşkanı'yla değerlendirme yapmak maksadıyla talep ettiklerini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın izlediği iki devlet politikasını da desteklediklerini kaydetti.