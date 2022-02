Tatar, “Hocalı soykırımı uluslararası konferansı” na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Şubat 1992 tarihinde Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycan halkının, Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu halde katledilişinin 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Girne Amerikan Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen Hocalı Soykırımı Uluslararası Konferansı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan halkıyla KKTC halkının ortak milli değerleri olduğunu kaydetti.

“KIBRIS TÜRK HALKI DİRENİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR”

KKTC’ye uygulanan ambargolara ve Rum-Yunan ikilisinin baskısına rağmen, Kıbrıs Türk Halkı’nın Anavatan Türkiye’nin desteğiyle direnişini sürdürdüğünü belirten Tatar, KKTC’nin yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Hocalı katliamının, Türk Milleti’nin kalbinde her zaman bir yara olarak kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak da benzer katliamlar yaşadık. 1963 yılında başlayan Rum saldırılarına direnip 1974’te Mehmetçiğin adaya ayak basması ile artık Kıbrıs’ta yeni sınırlar çizilmiş ve KKTC’nin temelleri atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı o günden beri barış, huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmektedir. Biz, büyük Türk milletinin evlatları olarak bu coğrafyada Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz’de bütün Türk dünyasının temsilcileri olarak aramızdaki manevi, sosyal, iktisadi, kültürel değerlerin daha da pekişmesiyle geleceğe umutla bakabilmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. Onun için Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferi bizde de büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sizin zaferiniz, bizim zaferimiz olmuştur. Tüm Azerbaycan halkını kutluyorum. Bu katliamlar geride kalmıştır. Fakat asla unutamayız” dedi.

“TARİHİ UNUTURSAK GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLEYEMEYİZ”

Tarihi çok iyi bilmek, unutmamak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle konuştu: “Unutursak, geleceğe doğru adımlarla ilerleyemeyiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır; Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve bizim egemenliğimiz. KKTC’nin, gelecekte bu adada ne kadar barışçı bir antlaşma olacaksa o antlaşmanın bir parçası olması gerekir. Biz asla devletimizden feragat edemeyiz. Çünkü bizi ileriye taşıyacak olan bu devletin bize verdiği güven, barış ve huzurdur. Gelecekte bu adada var olurken; kendi kimliğimiz, kültürümüz ve büyük Türk ulusunun bir parçası olarak sonsuza kadar varlığımızı sürdürebileceğimiz bir antlaşma istiyoruz. Eğer resmi müzakere sürecine geçilecekse Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz.”

“KKTC İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ İLİŞKİ MEMNUNİYET VERİCİ…”

KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, adada bulunan öğrencilerin, öğretim görevlilerinin; yapılan kültürel faaliyetlerin, turizme yönelik gayretlerin aradaki bağın güçlenmesini sağlayan unsurlar olduğunu belirtti.

Bu bağların daha da güçlenmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizi KKTC’de görmekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Azerbaycan halkına, hükümet yetkililerine sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletirim. Bizim kaderimiz, geçmişimiz bir. Aynı milletin evlatları olarak verdiğimiz mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu ifade ediyorum. Birlikte güçlü olmak için birlikte çalışalım, mücadele edelim. Unutmayınız ki KKTC halkının kalbi her zaman Azerbaycan ile

birliktedir. Böyle bir konferansın KKTC’de yapılması bizi gururlandırmıştır. Yapılan konuşmalarda geçmişimizin ortak olduğunu, yaşadıklarımızla ve yaşayacaklarımızla her zaman gönül birliği içinde olmamız gerektiğini bir kez daha gördüm. Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı diliyorum. KKTC’nin kurulmasında mücadele eden şehit düşen vatandaşlarımıza da bu vesile ile Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 17:48