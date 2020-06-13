Tatar: Hükümet Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa Pandemi Hastanesi’ni yıl sonuna kadar bitirmede kararlı

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar “Kıbrıs Türkü’nün refah ve mutluluğunun temel hedefleri olduğunu, yılsonuna kadar ülke ekonomisine çok ciddi miktarda kaynak aktarılacağını" söyledi.

UBP Basın Bürosu'nun açıklamasına göre Başbakan Ersin Tatar, bugün UBP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve ilçe yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda Sağlık Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli de hazır bulundu.

Ersin Tatar konuşmasında “hükümetin Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa pandemi hastanesini yıl sonuna kadar bitirmek kararında olduğunu” söyledi.

Tatar, tüm ülke gibi Güzelyurt bölgesinin gelişmesi üzerinde önemle durduklarını da vurguladı ve "Geçitköy barajı ile Güzelyut ovası arasındaki tünelin biterek Türkiye’den gelen suyun tarımsal amaçlı olarak bölgeye ulaşması, bölgedeki iki üniversitenin daha da ileri gitmesi, bölgeye daha fazla turizm yatımı yönelmesiyle Güzelyurt ve yöresinin bambaşka bir yer haline geleceğini” kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar koronavirüste elde edilen başarının ekonominde de elde edilmesi için canla başla çalıştıklarını ifade etti ve şöyle konuştu:

“Ekonomiye kaynak aktarmak için çalışıyoruz. 3 hastanenin inşasına başlanması ile sektöre önemli bir kaynak girişi olacaktır. Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa pandemi hastanesini yılsonuna kadar bitirmek kararındayız.

Ben ekonomistim, muhasebe, bütçe uzmanıyım. Özel sektörün, girişimcinin bir ülke için ne demek olduğunu iyi bilirim.

KESİNTİLER TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜLDE

Kamu çalışanları ile emeklilerin maaşlarından evlerde geçirilen sürede kesinti yaptık. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında bu kesintileri geri vereceğiz. Bu verdiğimiz paralar nereye gidecek? Büyük ölçüde özel sektöre gidecek… Bu da özel sektörün canlanmasına ciddi bir katkı olacak.

Özel sektör için bunlarla da kalmayacağız. Koronavirüsten hala etkilenen sektörlere maaş desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Özel sektörün sosyal sigorta ödemelerini Eylül ayına kadar biz yapacağız. Bankalardan alınacak kredilerin faizinin 3 puanını biz ödeyeceğiz. Çiftçiye, patates ve hellim ihracatına destek sağlayacağız. Burası güzel bir ülke. Pandemi için alt yapımızı güçlü bir noktaya getirdik. Şimdi üç hastanemizi bitireceğiz. Burasının cazibe merkezi haline gelmemesi için hiçbir neden yoktur. Turizmimizin, yükseköğrenimin, konut satış sektörümüzün önü açıktır, ilerleyeceklerdir. Kimsenin bundan bir şüphesi olmasın. Moral çok önemlidir. Moral olmazsa verimlilik ve yatırım olmaz. Halkımız kendisini karamsarlığa düşürenlere fırsat vermemelidir.”

PAKET PAZARTESİ PARTİLERLE... SALI HALKLA PAYLAŞILACAK

Başbakan Ersin Tatar, “2’nci Toplumsal Dayanışma ve Destek Paketi"ni ana hatları ile Pazartesi günü Meclis’te temsilcisi bulunan siyasi partiler ve ilgili ekonomik örgütlerle paylaşacaklarını, ardından Bakanlar Kurulu’nda son şeklini vereceklerini ve çok büyük olasılıkla Salı günü halkla paylaşacaklarını” kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 18:58