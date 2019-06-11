Tatar: "Hükümetin uyumlu olması, siyasi irade ve istikrar getirecek"

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin uyumlu olmasının, siyasi irade ve istikrarı getireceğini söyledi. Başbakan Tatar, bugün öğleden sonra Ekonomik Örgütler Platformu’nu kabul etti.

Kabulde, Turizm Bakanı Ünal Üstel ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’den oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’nun yetkilileri yer aldı.

DENİZ: “AKTİF ROL ALMAYI İSTİYORUZ”

Kabulde konuşan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Başbakan Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyleyerek, koalisyon hükümetinin hayırlı olmasını diledi.

Sorunların çözümü için ekonominin büyümesi ve halkın refahının artırılması gerektiğini dile getiren Deniz, hükümetin atacağı her türlü adımda Platform olarak aktif rol almayı talep ettiklerini kaydetti.

TATAR: “YAKIN İLİŞKİLER GÜÇ KATACAK”

Başbakan Ersin Tatar da, Ekonomik Örgütler Platformu’nun ekonominin lokomotifleri ve öncü sektörlerinden oluştuğunu söyleyerek, “Sizlerle yakın ilişkileri içerisinde olmak ve sizlerle meseleleri enine boyuna tartışabilmek bizlere güç katacaktır” dedi.

KKTC’nin sorunlarının bilindiğini dile getiren Tatar, önemli olanın kararlı bir şekilde siyasi iradeyi ortaya koyup doğru noktayı bulabilmek olduğunu, bunun da istikrarlı bir hükümetle olabileceğini kaydetti.

“HÜKÜMETİN UYUMLU OLMASI SİYASİ İRADE VE İSTİKRARI GETİRECEK”

Hükümetin gerek Kıbrıs konusu, gerekse ekonomik, gerekse Türkiye ile ilişkilerde ve diğer konularda uyum içerisinde olduklarını dile getiren Başbakan Tatar, hükümetin uyumlu bir çalışma ortamının olmasının da siyasi irade ve istikrarı getireceğini söyledi.

Bürokratlarla, müdür, müsteşar, kurum ve kuruluşlarla hep birlikte iyi niyet ve koordinasyonlu bir şekilde çalışılması halinde başarıyı yakalayabileceklerini düşündüklerini dile getiren Tatar, “Bizlere sizin gibi güvenen diğer sivil toplumun örgütlerine bu vesileyle teşekkür ederim. Sizler toplumun çok geniş bir kısmını temsil etmektesiniz” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARI ARTIRACAĞIZ, KAYNAK AKIŞINI HIZLANDIRACAĞIZ”

Ekonomik ve mali işbirliği protokollerinin de gündemde olduğunu ve çalışmalarının hızlandırıldığını dile getiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çalışmaları artırarak kaynak akışının hızlanacağını ve ekibi ile gece yarısına kadar çalışacaklarını kaydetti.

Yaz aylarını iyi kullanacaklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Tatar, tüm sektörlerle iyi ilişkiler içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.