Tatar, Hz. Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra halkla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hz. Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra halk ile bayramlaştı.

Tatar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi.

Bayram günlerinin, hoşgörünün, toplumsal değerlerin daha coşkuyla yaşandığı zamanlar olduğuna dikkati çeken Tatar, geçmişten emanet aldıkları bu manevi değerleri gelecek nesillere miras olarak bırakacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bayramı Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin acısı içimizde kutluyoruz. Deprem bölgelerinde hayat normale dönmedi. Dualarımız onlarladır. Depremde kaybettiğimiz şampiyon melekler takımında yer alan öğrenciler, öğretmenler ve aileleri de rahmetle anıyorum. Depremde hayatını yitiren tüm insanları da rahmetle anıyorum. Bayramın KKTC’de sükunet içinde geçmesini temenni ediyorum. Anavatan Türkiye’nin 100. yılını da kutlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye yaptığı ziyarette ana vatanın KKTC’nin tamamiyle arkasında olduğunu, egemen eşit devlet statüsünde iki devletin işbirliğinde anlaşma olabileceğini ifade etmiştir. Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde olmamız fevkalade önemli buradan Türkiye’ye baktığımda Türkiye’yi 100 yılında daha başarılı olarak görmeyi temenni ediyorum. Aramızdaki kardeşlik bağları kültürel, ekonomik ve siyasi bağlar gelişiyor daha da pekişiyor. Türki Devletler Teşkilatına gözlemci üye olduktan sonra bu ülkelerdeki devletlerle de ilişkilerimiz daha da pekişti. Bu topraklarda bağımsız, özgür, kendi örf ve adetleri ile var olmaya devam edeceğiz. Buradan herkese barış, sağlık ve mutluluk diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum"