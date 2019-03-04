Tatar: "İhaleden vazgeçilmeli"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) konusunda yazılı açıklama yaptı, jeneratör alım ihalesinden vazgeçilmesini istedi.

Tatar, Merkezi İhale Komisyonu’nun Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) konuyla ilgili rapor istediğini ve bu raporda, ihalenin KKTC’nin enerji yatırım planlamasına uygun olmadığının belirtildiğini kaydetti.

Tatar ilgili raporda bu yatırım yerine, daha verimli, daha çevreci yatırımlar yapılması gerektiğinin vurgulandığını belirterek, “ODTÜ raporunda çarpıcı bir şekilde KKTC’de doğal gaz ile elektrik enerjisi üretmenin mümkün olmadığına da işaret edildi ve çift yakıtlı santral alımına gidilmesinin bir yararı olmayacağı kaydedildi. Raporda ayrıca bizim dediğimiz gibi doğru olanın daha büyük bir şebekeye yani Türkiye’ye bağlanmak olduğu da ifade edildi” dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun bu raporu muteber bulmadığını söyleyen Tatar, “Yani hükümetin bir bakanlığına bağlı komisyonun yaptırdığını, hükümetin diğer bir bakanlığına bağlı kurum itibarsız ilan etti” dedi.

Hükümetin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetim Yasası gereği KIBTEK için ihale açmadan Borç Komitesi’nden onay alması gerektiğini de kaydeden Tatar, bu gerekliliğin yerine getirilmediğini öne sürdü.

“RUM ELEKTRİK SİSTEMİ İLE SÜREKLİ BAĞLANTIDA OLACAĞIMIZA GÖRE HÂLÂ BELİRLİ SAATLERDE ARTAN İHTİYACIMIZ İÇİN 4 JENERATÖR ALMAK ZORUNDA MIYIZ?”

Yazılı açıklamasında “Rum elektrik sistemi ile sürekli bağlantıda olacağımıza göre hala belirli saatlerde artan ihtiyacımız için 4 tane jeneratör almak zorunda mıyız?” diye soran Tatar, “UBP’ye göre, bu dört jeneratörün alınması gereksizdir” ifadelerini kullandı.

Tatar şöyle devam etti:

“Uzmanlara göre çoklu tarifeye geçilirse, yapım aşamasından başlayarak binalarda enerji tasarrufu özendirilirse,bir miktar solar enerji daha devreye konulursa Türkiye’den elektrik enerjisi sağlanana kadar sıkıntıya girilmesi söz konusu olmayacak. KKTC’de şu anda devrede olan santrallerin yıllık üretim kapasitesi 2 milyar 800 milyon kW saattir. KKTC’nin toplam tüketimi ise 1 milyar 600 milyon kW saat yıldadır. Yani, kapasitemizin nerdeyse yüzde 60’ı kadar harcamamız vardır. Sıkıntı harcamanın doruğa çıktığı çok sıcak günlerdedir. Uzmanlara göre bunun giderilmesi de zor değildir. Kimse alınacak jeneratörlerle maliyetlerin düşeceğini, fayda sağlanacağını da iddia etmesin. Buhar türbinleri kW saat başına 275 gram yakıt yakar. Dizel jeneratörler 205 gram… Yani 70 gr/ Kws başına tasarruf edip alınacak jeneratörler kendi kendini ödeyecekmiş.

Peki, yılda diyelim ki 3 milyon Euro tasarruf edeceksiniz ama onun için şimdi 35-40 milyon Euro yatırım yapmanız lazımdır. Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kuracaksak çok uzun sürede sağlanabilecek belirli bir kâr için şimdi Kurum’u 50 milyon Euro daha borç altına sokmaya değer mi? Kimin zaten 300 milyon TL borcu olan Kurum’u 300 milyon TL daha borç altına sokma yetkisi vardır? Bizim kurulu gücümüz 405 MGW üretebildiğimiz sisteme verilebilecek miktar 380Mgw. Uzmanlara göre peak saatlerdeki tüketim 330 Mgw. Yani 50 Mgw bir fazlalık var şu anda. Yıllık arz artışı 5 Mgw. Yani bu gidişle 10 yıl daha idare ederiz. Haydi buna 5 yıl diyelim. Bu beş yılda kablo ile elektrik hayda hayda KKTC’ye gelir. İlgili herkese bir kez daha soruyorum. Neden acele, Kıb-Tek 35- 40 milyon Euro verip 4 jeneratör daha alacak?”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bu ihaleden tamamen vazgeçilmesi gerektiğini savunarak “Hükümet istifa ederek, bu halka daha fazla zarar vermemelidir” ifadelerini de kullandı.