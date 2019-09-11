Tatar: "İhtiyat Sandığı iyi yönetilmeli"

Başbakan Ersin Tatar, ülke ekonomisine yön veren İhtiyat Sandığı Dairesi’nin bir milyar TL üzerinde bir fon kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yatırımcıların geleceğinin teminat altına alınabilmesi adına her zaman iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, böylesi büyük bir kapasiteye sahip kurumun en büyük eksiğinin bina olduğunu belirterek, yakın bir zamanda yeni bina projesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yeni bir binayla özverili personelin çalışma koşullarının iyileştirilebileceğine dikkat çeken Başbakan Tatar, İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçyürek ve Müdür Erman Yaylalı ile konuyu ele alacağını kaydetti.

İhtiyat Sandığı Dairesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başbakan Tatar, yatırımların düzenli olması, yatırımcıların da emekliye çıktıktan sonra bundan rahatça yararlanabilmesinin önemine değindi ve dairede sürdürülebilir bir yapının sağlanmasın önemine de işaret etti.