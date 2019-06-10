Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu,Mecliste yaptığı konuşmada hükümetin ekonomik ve mali disipline önem verdiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “ komitede evet dediğimiz yasa tasarısı ile gereğini yerine getireceğiz. Evet oyu vereceğiz. Bu yasa vergi iade yasası değil. Maliyede yıllarca çalışmış biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gibi yasaların hayata geçirilmesi bu meclisin görevleri arasında çok verimli bir yasama dönemi geçiren komite, inanıyorum ki ekonomik ve iktisadi geleceğine katkı koyacağına inanıyorum” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, komitede görev alanlara teşekkür ederek, “Ekonomin kayıt altına alınması için önemli bir adım. Kredi kartıyla satış yapanlar bunu bile beyan etmiyordu. Bankalar Maliye Bakanlığı’na iletiyor. Bu adım bizim dönemimizde atıldı. Katma değer vergisinde bir artış sağlandı. Kredi kartları arttı, ekonomi büyüdü. Bu kamu maliyesine ciddi katkı sağlıyor. Bu düzenleme ile yine ekonomide büyüme olacak” dedi.

Tatar, “İki ayrı devlet olsa da alışveriş olabilir, bunu federal zemine kilitlemeye gerek yok. Yasakçı zihniyetler başarılı olmaz. Rekabet önemli. Bizim çarşımız gelişti. Rum tarafında olan her şey burada var. O tarafa gitmeye gerek yok diye düşünüyorum ama herkes serbest” dedi.

Yasa tasarısının olumlu olacağını kaydeden Tatar, “Çok sayıda banka var, kredi kartı var. Komisyonlar konusunda Rekabet Kurulu da meseleye göz atmalı. Mutlaka komisyon olacak. Rekabet yasalarına uygun hareket etmek lazım”dedi. Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından gelecek haftaya kaldı. Oylama bir sonraki hafta yapılacak.