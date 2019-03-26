Tatar: "İki ayrı devletli çözüm şekli artık masaya gelmeli"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, vatandaşın günlük sıkıntıları bulunduğunu, hükümetin buna çare bulması gerektiğini ancak şu anda ülkede bir hükümet olmadığını, sadece 4’lü bir ortaklığın devam ettiğini savundu.

Ersin Tatar, “İnsanımız haklı olarak daha iyi sağlık, daha çağdaş devlet hastanesi, telekomünikasyon hizmetleri, düzgün, güvenilir, rahat yollar, gelişmiş limanlar istiyor. Bunlar içinse vizyon ve proje lazım. Ama ortada hükümet de yok, bunları yapacak irade de... Bu hükümet kurumları büyük borç batağına sürülüyor ve sürekli zam yapıyor” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Tatar dün gece İnönü’yü ziyaret etti.

Tatar’ın ziyaretine UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

UBP Genel Başkanı Tatar İnönü’de yaptığı konuşmada, hükümetin birçok yanlış iş yaptığına değinerek, elektriğe çoklu tarife kılıfıyla yüksek oranda zam yapılmasının tüm ülkeye, herkese olumsuz yansıyacağını belirtti.

“İSTEĞE BAĞLI OLMADAN ÇOKLU TARİFEYE DAHİL EDİLME DOĞRU DEĞİL”

Ersin Tatar şöyle konuştu:

“Yapılan en büyük hatalardan biri de vatandaşların en baştan isteğine bağlı olmaksızın çoklu tarifeye dahil edilmesidir. Bu doğru değildir. Yapılması gereken isteyenin çoklu tarifeye geçmesine olanak sağlayan bir düzenlemeye gitmektir. Biz hükümete geldiğimiz anda bu tarife olayına el atacak, vatandaşı düşünerek yeni düzenlemelere gideceğiz.”

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GERÇEKÇİDİR”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorunu konusunda da konuştu ve Kıbrıs’ta şu anda iki ayrı devletin yan yana yaşamakta olduğunu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ve adada huzurun devam ettiğini söyledi.

Tatar, “Federal çözüm 50 yıldır görüşülüyor. Ortada bir sonuç olmadığına göre var olan gerçekleri göz önünde bulundurarak yeni arayışlara girmek lazımdır” diyerek, Türkiye ve UBP’nin iki ayrı devlet çözüm şeklinin de artık görüşme masasına gelmesi gerektiğinde hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.