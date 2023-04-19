Tatar, İngiliz Topluluğu Derneği yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Topluluğu Derneği (BRS) yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada derneğin KKTC'de İngiliz toplumunun en önemli derneklerinden biri olduğunu söyleyerek BRS yetkililerine destek ve görüşleri için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, KKTC’de yaşayan İngilizler de dahil yabancıların sorunları ele alındı.

BRS yetkilileri de egemen eşitlik ve iki devletli vizyona tam destek verdiklerini aktararak “Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet” kampanyası çerçevesindeki lobi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçtiğimiz ay Londra’daki siyasilerle ve basın mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve röportajlar da değerlendirildi.