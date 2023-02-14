Tatar İngiltere GB News TV’ye konuştu: “Acımız çok büyüktür”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’de yayın yapan GB News kanalına dün sabah yaptığı açıklamada, Türkiye’de meydana gelen şiddetli depremlerin yol açtığı felaketin Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını belirterek “Acımız çok büyüktür” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman’da yedi katlı otelin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı sporcuları, eğitmenleri, velileri ve diğer vatandaşların naaşlarının KKTC’ye getirildiğini ve defin işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaşanan büyük acı dolayısıyla ülkede yedi gün ulusal yas ilan edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Tarihte görülmemiş büyüklükte, arka arkaya gerçekleşen iki ayrı şiddetli deprem, geniş bir bölgeyi etkilemiş ve Türkiye’nin 10 farklı ilinde ve civar köylerinde 13 milyon insanı mağdur etmiştir. Bu, benzeri görülmemiş büyük bir felakettir. KKTC Devleti olarak her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız ve yaşanan derin acıyı paylaşıyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılması için gerekli birimleri deprem bölgelerine gönderirken, halkımız, iş insanlarımız, belediyelerimiz, pek çok sivil toplum örgütümüz ile devlet kurumlarımız büyük bir seferberlik başlatarak topladıkları çeşitli yardım malzemeleri ile iş araçlarını deprem bölgelerine göndermişlerdir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Hayatını kaybedenler arasında KKTC vatandaşlarımız da var. Turnuvaya katılmak üzere Türkiye’ye giden voleybol takımı sporcularımız, eğitmenleri ve velileri ne yazık ki bulundukları otelde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın naaşları, arama çalışmaları sonucu bulunarak ülkeye getirilmiş olup defin işlemleri yapılmıştır. Üzüntümüzün tarifi yoktur. Bu acı çok büyüktür.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk ulusuna başsağlığı dilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için KKTC’den deprem bölgelerine giden birimlerin olağanüstü bir çalışma ortaya koyduğunu da belirtti.

Anavatan Türkiye’nin deprem tecrübesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, çok geniş bir alanda yıkım ve tahribat olmasına rağmen enkaz altında kalan insanların kurtarılması için büyük bir seferberlik başlatıldığını ve en geniş şekilde tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.