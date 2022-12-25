Tatar: “İnşallah yüksek bir katılımla vatandaşlarımız ülke genelinde iradelerini sandığa yansıtırlar”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerel yönetim seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İnşallah yüksek bir katılımla vatandaşlarımız ülke genelinde iradelerini sandığa yansıtırlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte Şehit Tuncer İlkokulu’nda 149 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

-Tatar

Tatar oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, yerel yönetim seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İnşallah yüksek bir katılımla vatandaşlarımız ülke genelinde iradelerini sandığa yansıtırlar” dedi.

Büyük bir reform sonrasında belediye sayısının 28’den 18’e indirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardan beri beklenilen reformun yapılmasıyla bugün ilk kez 18 belediye için sandık başına gidildiğini söyledi. Tatar, ilerleyen süreçte daha güçlü belediye yapısıyla yerel yönetimlerin halka daha iyi hizmetler vermesinin en büyük temennisi ve dileği olduğunu belirtti.

Vatandaşların iradelerini sandığa yansıtıp, en iyi belediye başkan ve meclis üyelerini seçmeleriyle önümüzdeki 4 yılda seçilecek kişilerin demokratik bir anlayışla ülkeye ve yerel yönetimlere hizmet etmelerinin KKTC’nin geleceği bakımından önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, herkese başarılar diledi.

Muhtar ve aza seçimleri olduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun da önemli olduğunu ifade ederek, muhtarların demokratik düzenin önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Günlük işlerde vatandaşa katkı koyan muhtarlara ve azalara da başarılar dileyen Tatar, KKTC’nin kendi demokrasisi içerisinde sandığa iradesinin yansımasıyla, KKTC devletinin kendi demokratik düzeniyle yerel seçimleriyle kendi geleceğine bir adım daha ilerlediğini ifade etti.

Seçimin hazırlanmasında büyük emekleri olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve heyet üyeleri ve sandıklarda gözlemci olan görevlilere de başarılan dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kolay bir olay değildir” diyerek, yerel seçimlerin önemli olduğunu söyledi.

“Büyük bir seçimdir, büyük bir çalışmadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, mutlak surette herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesini istedi.

Bugün havanın da güzel olduğunu dile getiren Tatar, vatandaşların iradelerini sandığa yansıtmasının en büyük temennisi ve dileği olduğunu kaydetti.

Uzun süreden beridir bir hazırlık olduğunu, tüm adayların çalışmalarını, düşüncelerini, vizyonlarını halkla paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin kendi demokratik düzeni içerisinde bütün imkanlar ve teknolojinin verdiği bütün fırsatlarla çalışmaları yapabildiğini söyledi. İyi bir süreç geçirildiği düşüncesini paylaşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Herkes dilediği gibi konuşabildi, fikrini ve vizyonunu paylaşabildi” diye konuştu.

Vatandaşların tüm bunları en iyi şekilde değerlendirerek, iradelerini yansıtma fırsatı ve hakkına sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreçte emeği olan basın camiasına da teşekkür ederek, “Basın demokratik sürecimize katkısını sürdürmüştür” şeklinde konuştu.