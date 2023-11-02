Tatar, İskele İlçesi muhtarları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alt yapı projelerinin hayata geçmesiyle, ülkenin çehresinin değiştiğini; kabloyla elektrik getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tatar, “Sanayi bölgelerinde yer kalmadı, turizmde yatırımlar yapılıyor. Yatırım ikliminin artması ve Türkiye’nin desteği gelişimde önemlidir. İki devletli siyaset ve Maraş politikası, devletin temelini güçlendiriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İskele İlçesi muhtarları toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bafra’da yer alan toplantıda, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Cumhurbaşkanı İdari Daire Müdürü Osman Çağakan, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman, Baş Danışman Aydın Akkurt, Yerel Yönetimler Danışmanı Sinan Güneş, Cumhurbaşkanı Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki bağları kopartacak, Avrupa Birliği içinde eritecek ve zamanla varlığı tehdit edecek federal temelde çözümden vazgeçildiğini dile getirdi.

Yeni siyasetin, iki eşit egemen devletin iş birliğiyle bir anlaşma olduğunu anlatan Tatar, iki devlet zemininin güçlendiğini, ülkeye yatırımların yapıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci üye olmasıyla zeminin güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Maraş açılımının yapıldığını ve ekonomik olarak gelişime büyük destek verildiğini aktardı.

Alt yapı projelerinin hayata geçmesiyle, ülkenin çehresinin değiştiğini dile getiren Tatar, kabloyla elektrik getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Ülkenin en güzel bölgesindeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, alt yapıda ve inşaat sektöründe gelişim sağlandığını ancak çevrenin korunup gerekli tedbirlerin de alınması gerektiğine dikkat çekti.

Kıbrıs’taki gerçeklere bağlı olarak bir anlaşma yapılmasını her zaman savunduğunu anlatan Tatar, Rum tarafının açıklamalarının da geriye dönüş olmayacağını gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu, Libya ile yapılan anlaşmanın ardından Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da jeostratejik ve jeopolitik değerinin arttığını vurguladı.

Kıbrıs’ın garantörü Türkiye’nin müdahalesiyle Kıbrıs Türkü’nün mal ve can güvenliğinin sağlandığını anlatan Tatar, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ncı yılını kutlayacağız. Yarım asırdır Kıbrıs’ta barış ve güvenlik var. Bosna’da ve Ukrayna’da yaşananları gördük. Filistin’de yaşananlar ortadadır. Yalnız kalırsanız kimse sizi korumaz. Daha önce çok acılar yaşadık. Birleşmiş Milletler ve diğer ülkeler seyretti” dedi.

Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven ortamının Türkiye’nin asker bulundurması ve garantörlüğünden geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik ve sosyal olarak devletin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yönetsel olarak daha verimli çalışmalar ve düzenlemeler yapılabileceğini aktaran Tatar, ekonominin daha çok denetim altına alması ve e-devlet projeleri gibi çalışmalarla ilerlemeler sağlanacağını söyledi.

Ülkede iş yapacak hükümetlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, liyakata dayalı bir düzen olması gerektiğine de dikkat çekti; üretim, katma değerin artması, fırsat eşitliği, eğitim, turizm, tarım ve inşaat sektörüyle gelişim sağlanabileceğini kaydetti.

-"İki devletli siyaset ve Maraş politikası, devletin temelini güçlendiriyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha fazla kabul görmesiyle yatırımların da attığını dile getiren Tatar, “Sanayi bölgelerinde yer kalmadı, turizmde yatırımlar yapılıyor. Yatırım ikliminin artması ve Türkiye’nin desteği gelişimde önemlidir. İki devletli siyaset ve Maraş politikası, devletin temelini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Tanınmayan ülkenin politikası iflas edecek” diyenlerin olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 144 farklı ülkeden öğrenci, 100 den fazla ülkeden turist ve yatırımcı geldiğini belirtti.

Tatar, devletin muhtarlık binaların yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a muhtarları bir araya getirdiği için teşekkür etti.