Tatar İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı: “Dünya barışını dinamitliyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Danimarka’daki faşist Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan’ın, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakması daha da önemlisi İsveç güvenlik güçlerinin bu faşizan eyleme göz yumması, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyar insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürüdür.

Son 10 yıldır, insan hakkı, demokrasi ve fikir hürriyetinin beşiği sayılan Avrupa ülkelerinde artan ve ne yazık ki siyasallaşan yabancı düşmanlığı, göçmenlere yönelik yürütülen sistematik ötekileştirme ve literatürde İslamafobi olarak tanımlanan İslam dinine ve Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme ne yazık ki bugün çok daha büyük ölçekte karşımıza çıkmaktadır. Bu türden çağdışı yaklaşımlar tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit, dünya barışını dinamitlemektir.

Tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında ilgili ülke yöneticileri ivedilikle böylesi nefret suçlarının failleri hakkında gerekli işlemleri yapmalıdır. Bu adımları atmak bir gereklilikten öte dünya barışı, huzuru ve insanlığa karşı bir ödevdir."