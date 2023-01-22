Tatar İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı: “Dünya barışını dinamitliyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı.
Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Son 10 yıldır, insan hakkı, demokrasi ve fikir hürriyetinin beşiği sayılan Avrupa ülkelerinde artan ve ne yazık ki siyasallaşan yabancı düşmanlığı, göçmenlere yönelik yürütülen sistematik ötekileştirme ve literatürde İslamafobi olarak tanımlanan İslam dinine ve Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme ne yazık ki bugün çok daha büyük ölçekte karşımıza çıkmaktadır. Bu türden çağdışı yaklaşımlar tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit, dünya barışını dinamitlemektir.
Tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında ilgili ülke yöneticileri ivedilikle böylesi nefret suçlarının failleri hakkında gerekli işlemleri yapmalıdır. Bu adımları atmak bir gereklilikten öte dünya barışı, huzuru ve insanlığa karşı bir ödevdir."