Tatar: “İzolasyon sürecinde birkaç kitap bitirdim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemide, sağlık sisteminin çok büyük bir aşama kaydettiğini belirterek, Acil Durum Hastanesi’nin ülkeye sağlık açısından çok büyük bir kazanç sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak sağlık durumu, hükümet kurma çalışmaları, Kıbrıs sorunu ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu, dün akşam yaptırdığı test sonucunun negatife döndüğünü ancak bu sabah yaptırdığı testin sonucunun ise yeniden pozitif çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyon sürecinin devam ettiğini aktardı.

“İZOLASYON SÜRECİNDE BİRKAÇ KİTAP BİTİRDİM”

İzolasyon süreci boyunca birkaç kitap bitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, telefon aracılığı ile vatandaşlarla görüşmeye devam ettiğini, halktan kopmadığını ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreçte çok fazla destek gördüğünü belirterek, pandemi süreci hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık hizmetlerinin aksamaması için pandeminin başından bu yana yoğun bir çaba gösterdiklerini söyleyerek; “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla iki ayda Acil Durum Hastanesi’ni yaptık. Bu, ülkeye sağlık açısından çok büyük bir kazanç sağlamıştır. Pandemi sonrasında da KKTC’de yatırımların önünü açmak adına çok önemli bir adımdır. Pandemide, sağlık sistemimiz çok büyük bir aşama kaydetmiştir” dedi.

“SEÇİM SONUÇLARI AYRICA BİR ANKET NİTELİĞİNDEDİR”

Hükümet kurma görevini bugün UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Seçim sonuçları benim açımdan son derece olumludur. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında aleyhime karalama kampanyaları yapıldı. Ancak genel seçim sonuçları da göstermiştir ki iki devletli çözüm modeli, halk tarafından benimsenmiştir. Seçim sonuçları ayrıca bir anket niteliğindedir. Kıbrıs Türk halkı, politikamızı benimsedi. Yeni siyaset, yan yana yaşayan iki egemen devlettir. Biz artık bu siyasetten geri adım atmayacağımızı söylüyoruz. Sadece adada değil, Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengesinin kurulması da oldukça önemlidir. Seçim sonuçlarına ve Meclis’teki dağılıma baktığımızda, halkımız tavrını ortaya koymuştur. Faiz Bey bugüne kadar istişarelerini gerçekleştirdi. Hükümeti kurmak için hızlı bir girişim yapacağını düşünüyorum. Ulusal davada mesajlarımızı vermek adına, hem Cumhurbaşkanı hem meclis hem de hükümet bu tabloyu ortaya koyduğunda, bizim siyasetimiz dünyaya güven sağlayan bir görüntü verecektir.”

“KIB-TEK’TE YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI VE TAHSİLAT AYRILMALI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan elektrik ve yakıt krizi hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyanın en verimli güneşine sahip olan bir ülkeyiz. Süratle güneş enerjisini yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Şu andaki santral, güneş enerjisine belirli bir oranda yetki vermektedir. Eğer enterkonnekte sistem olsaydı bundan çok daha fazla yararlanabilirdik. Kurulacak olan yeni hükümetin, bu konuya önem vermesi lazım.”

Yıllardır KIB-TEK’in zarar ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar; şu anda maliyetin altında elektrik satıldığını ve zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Burada iki husus var. İnsanlarımız mutlaka tasarrufa gitmelidir. İkinci konu ise uzun vadeli süreçte elektrik kurumu yapısına bakılmalı, güneş enerjisini artırmalı ve enterkonnekte sistem üzerinde ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte bu çalışmalar gerçekleşir ve başarıyla hayata geçiririz.”

KIB-TEK’te yasal düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tahsilatı ayırmak gerektiğini ve ödeme yapılmazsa sistemin çökeceğini ifade ederek, kurumun ödemeleri sağlıklı bir şekilde alabilmesi için ciddi bir siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“HAZİRAN AYINDA BELEDİYE SEÇİMLERİNİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Belediye seçimleri konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Anayasa’ya göre haziran ayında seçim olması gerekir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde pandemiden dolayı o zamanki genel görüş, seçimlerin 6 ay ertelenmesiydi. O dönem Başsavcılık’tan görüş aldık ve olağanüstü şartlardan dolayı da genel mutabakat sağlandığı için Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay ertelendi. Ancak belediye seçimleri için öyle bir durum yoktur. Herkes hesabını kitabını ona göre yapsın. Ben haziran ayında belediye seçimlerinin olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.