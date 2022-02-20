Tatar: "Kabineyi yarın onaylayacağım"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında, CNN Türk canlı yayınına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.



Adada papazlara silah eğitimi verilmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardan beridir Kıbrıs Rum tarafında kilisenin siyaset üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti ve Rum tarafında papazların tatbikat yapan görüntülerine Kıbrıs Türk tarafı olarak tepki koyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu, asla kabul edilemez. Yerel bir gazetede yer alan bu konuyu gün yüzüne çıkarmamız yerinde oldu” dedi.



Adada iki tarafın da barış ve huzur içinde yaşayabileceği bir antlaşma için Kıbrıs’ın gerçeklerini göz önünde bulundurarak egemen eşitlik temelinde iki ayrı devletin iş birliği gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs’ta bir antlaşma olabilecekse, kilisenin biraz daha geri durması gerektiğini siyasi makamlara da söylüyoruz” dedi.



Kıbrıs’ta iki ayrı egemen halk olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, her halkın kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğuna işaret etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletli bir antlaşma istediklerini ifade ederek üniter bir yapıyı çağrıştıracak federal temelde bir antlaşmanın mümkün olmadığını, yıllardır denenen federasyon görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığını belirtti. Türkiye’nin üyesi olmadığı AB’ye Rum tarafının tek taraflı üye yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin, Türkiye’nin adadan çıkmasını hedeflediğini ifade etti.



Resmi müzakerelere başlayabilmek için egemen eşitliğimizin kabul görmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengenin korunmasının da önemini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca kabinenin yarın onaylanacağını ve yeni bakanlar kurulunun toplanacağını sözlerine ekledi.