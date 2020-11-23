Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, KHK Başkanı Kayral, Cumhurbaşkanı Tatar’a komisyonun faaliyet raporlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun güçlü bir kurum olmasının önemine değinerek, KHK’nın tarafsız bir komisyon olarak kamuya sınav ve liyakat esasında memur alımı sağladığını, bunun da kamuya güvenilirlik açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlere fevkalade önemli görevler düşmektedir. Devletin ihtiyacı olduğu noktalara süratli bir şekilde bu istihdamları yapmak çok önemlidir. Eğer bu istihdamlar gecikirse o zaman hizmetler aksar” diye konuştu.

Devletin ihtiyaçlı olduğu noktalara personel alınmasının yanı sıra, terfiler noktasında da Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işleyişinin büyük önem arz ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, hizmetlerin aksamaması için bu istihdamların süratli olmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’na duyduğu güvene vurgu yaparak başarılar diledi.