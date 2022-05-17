Tatar, Kaplumbağaları Koruma Derneği’nin 30. Kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nin (SPOT), 30. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri çerçevesinde Girne Üniversitesi’nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, resepsiyondaki konuşmasında uluslararası toplumlarla birlikte insanlık ve dünya için yapılabilecek her şeyi iş birliği içinde yapabilmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’ni çalışmalarından dolayı kutlayarak derneğin, 30 yıldan beri uluslararası camianın desteğiyle Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu duyarlılıkla büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

SPOT gönüllüsü yabancı uyruklu gençlere de hitap eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’in, doğası ve tarihiyle dünyanın incisi olduğunu belirterek KKTC Devleti’nin bu değerleri korumak için çalıştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek nesillerin yaşanan kirlilik nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını da dikkat çekerken; dünyada çevreyi ve doğal kaynakları korumanın önemine vurgu yaptı.

Güney Kıbrıs’a enerji konusunda iş birliği ve ortak bir enerji sistemi yaratmayı, Türkiye ve Avrupa’ya kabloyla bağlantı kurmayı teklif ettiklerini anımsatan Tatar, bu şekilde daha az petrol tüketerek çevrenin korunmasına ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakılmasına katkı sağlanabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının ardından, gönüllü çevre çalışmalarından dolayı Ed Drane ödülüne layık görülen SPOT Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Kutlay Keço’ya ödül takdiminde bulundu.