Tatar: "Katkı ve yardımlarımızı sürdüreceğiz"

Başbakan Ersin Tatar, her zaman halkın içinde, esnafın yanında, esnafın sıkıntılarını dinleyerek ellerindeki imkanlara göre bir takım açılımlar yaparak, katkı ve yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Başbakan Tatar, Girne’den Lefkoşa’ya yürüyen Birleşik Eylem Komitesi’nden bir heyetle görüştü.

Başbakanlık önüne gelen Komiteden bir heyeti kabulünden sonra açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, ellerindeki imkanlar ölçüsünde diyalog ve iletişimle her zaman en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle tüm KKTC ekonomisinin büyük bir sıkıntı geçirdiğine işaret eden Başbakan Tatar, genel anlamda hükümetin bu işi iyi yönettiğini ve şu anda normalleşme sürecinin başladığını, normalleşince de ekonomik hayatın eski noktaya geleceğini düşündüğünü dile getirdi.

Heyetle görüştüklerini, bazı konularda tekrar bir değerlendirme yapacaklarını ifade eden Başbakan Tatar, küçük esnafa sevgi ve saygılarını ilettiklerini, her zaman halkın içinde esnafın yanında, esnafın sıkıntılarını dinleyerek ellerindeki imkanlara göre bir takım açılımlar yaparak, katkı ve yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Hep birlikte başarılı olunması temennisini de dile getiren Başbakan Tatar, burada önemli olanının birlik, beraberlik içinde, ekonominin hareketlenmesi olduğuna işaret ederek, ekonominin hareketlenebilmesi için normalleşme sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Turizm, inşaat, eğitim gibi ekonomiyi döndüren sektörlerde yapılacak çalışmalarla gayrı safi milli hasılanın yakalanabileceğini ve esnafın da bundan payını alabileceğini ifade eden Başbakan Tatar, bunların yakalanması için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

Kamu maliyesindeki başarının, çarşıya düştüğünü ifade edip çarşıya düştükçe bunun yayılarak esnafın yüzünün güleceğine inanç belirten Başbakan Tatar, bu konuda bir takım ciddi çalışmaları bulunduğunu, bunların başarılması için de hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Esnafın ödemleri konusunda değerlendirmelerinin devam edeceğini belirten Başbakan Tatar, sektör temsilcileri ile bürokratlarının görüşmeleri önümüzdeki hafta da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

TULGA

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, Başbakan Ersin Tatar’la yaptıkları görüşme sonrasında yaptığı konuşmada, eylemliliklerinin 3 haftadır sürdüğünü hatırlattı.

Esnafın elektrik parasını, KDV’sini, vergisini, kirasını, sigortasını ödeyemediğini, cebinde harçlığı kalmadığını vurgulayan Tulga, üreten ve çalışan herkesin sorunun aynı olduğunu, sorunlar çözümlenene kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, bugünkü eylemde çok yorulduklarını, ancak yorulmadan mücadelenin mümkün olamayacağını ifade ederek, kendilerinin haklarını istediklerini, lobicilik yapmadıklarını, ancak lobicilik yapanlar kadar da değer görmediklerini söyledi.

4 aydır dar gelirli, küçük esnaf ve üreticiye katkı koyulmadığını savunan Kanber, Başbakan’la yaptıkları görüşmeden hiçbir şey çıkmadığını, Başbakan Tatar’ın kendileriyle görüşüp esnafın sorunlarını dinlediğini, çalışma grubuyla çalışmaların sürdürüleceğini söylediğini aktardı.

Başbakan Tatar’a tüm sorunların aktarıldığını ifade eden Kanber, esnafın sorunları çözülene kadar mücadelenin sürdürüleceğini, kendilerinin istediğinin ise tüm paydaşlarla aynı masada bir araya gelinerek, herkese eşit hakların verilmesi olduğunu söyledi.

Kanber, “Kalıcı sonuca varılana kadar mücadelemiz sürecek, çalışanlara, her kayıtlı esnafa bin beş yüz TL ve 2 bin TL destek verilmeli” dedi.