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Tatar, Kayseri'de konferans verecek

Tatar, Kayseri'de konferans verecek
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Başbakan Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere yarın Kayseri’ye gidiyor.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bu nedenle yarın saat 12:15’de Adana üzerinden Kayseri’ye gidecek olan Başbakan Ersin Tatar,  Çarşamba günü Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi’nde “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı gerçekleştirecek.
Başbakan Ersin Tatar ziyaretini tamamlamasının ardından 4 Mart Perşembe akşamı saat 20.35’de yurda dönecek.

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