Tatar Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kazakistan'ın bağımsızlık günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kazakistan'ın bağımsızlığının ilan edildiği 25 Ekim, Cumhuriyet Günü olarak kutlanmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti'nin temelleri Türk Kağanlıkları, Altın Orda ve Kazak Hanlığı dönemlerine dayanmaktadır. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de belirttiği gibi 25 Ekim, Alaş Orda liderlerinin uğruna mücadele ettikleri özgürlük fikrinin hayata geçtiği gündür. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü münasebetiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in nezdinde, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetini ve kardeş Kazakistan Halkını en içten dileklerimle kutluyor, kardeş ülkeler olarak birliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum".