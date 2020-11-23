Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTMMOB’nin KKTC’nin geleceğinde önemli sorumlulukları bulunduğunu ve değerli çalışmalar yaptığını kaydederek, KKTC’de değerli mimar ve mühendislerin imza attığı önemli eserlerin varlığına dikkat çekti.

Kıbrıslı Türklerin dünya çapında çok önemli mimar ve mühendisler yetiştirdiğini dile getiren Tatar, “Kendi insanımıza çok değer veriyoruz... Onları cesaretlendirerek, yeni projelerle onların yeteneklerinin ortaya çıkması ve ülkemizin kalkınması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Büyük projelerin yaşam bulmasında mimar ve mühendislerin rolünün önemli olduğunu belirten Tatar, Pandemi Hastanesi’nin ortaya çıkış süreciyle ilgili bilgiler verdi, ivedilikle ülkeye kazandırılması gereken hastanesinin inşa sürecinde sistemden kaynaklanan zorluklar yaşandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, en kısa zamanda KTMMOB’yi ziyaret edeceğini ve Kıbrıs Türk halkı için ivedilik içeren yatırımlar konusunda atılacak adımların takipçisi olacağını belirtti.

AYSAL

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, Cumhurbaşkanı Tatar’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Aysal, KTMMOB’nin teknik konularda yaşanan sistemsel sorunların aşılmasında her zaman katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Maraş konusunda ise, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları’nın geçmiş dönemlerde teknik çalışmalara katkı koyduğunu ve Maraş’ın yeniden yapılandırılması konusunda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin her zaman katkı koymaya devam edeceğini ifade eden Aysal, bu konu ile ilgili hazırlanmış bir raporu Tatar’a verebileceklerini söyledi.