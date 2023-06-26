Tatar, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği Başkanı Muhammet Öksüzeli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yangın, kaza, göçük ve doğal afet olaylarında acil müdahalenin önemine dikkat çekerek, Mart ayında Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği’nin kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki mevcut arama kurtarma ekiplerine gönüllülerden oluşan yeni bir ekibin daha dahil olmasıyla arama kurtarma konusunda kapasitenin ve kabiliyetin artacağını vurguladı.

Kazalara ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ekibin genişlemesi için dernek yöneticilerinden gençlere tecrübelerini aktarmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı dernek yöneticilerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği Başkanı Muhammet Öksüzeli ise, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası yapılan çağrı sonrasında Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Türkiye’de arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından derneği kurduklarını anlatan Muhammet Öksüzeli, dernekteki görevlileri Cumhurbaşkanı Tatar’a tanıttı.