Tatar, Kıbrıs gazilerinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aynı gün hayatını kaybeden Kıbrıs gazileri Şükrü Ateş ve Hüseyin Altıntaş’ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan ve 48 yıl sonra aynı gün hayatını kaybeden Kıbrıs gazileri Şükrü Ateş ve Hüseyin Altıntaş’ın, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan iki değerli gazinin her zaman yüreklerde müstesna yerini koruyacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türk halkının ve mücahitlerin EOKA’cıların acımasızca saldırılarına karşı direndiğini, 1974 sabahında ise Türk askerinin adaya çıkarma yaptığını ve o günün, Kıbrıs Türkü’nün hayatında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu topraklarda barış, huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bu, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile gerçekleşmiştir. Biz, o gün özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi kazandık. Vatan için canını hiçe sayarak kahramanca çarpışan şehitlerimize ve hayatını kaybeden çok değerli gazilerimize Allah’tan rahmet; yaslı ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı dilerim” dedi.